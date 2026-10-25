ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; കേസിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കില്ല എന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 4:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കില്ല എന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേസിൽ നിലവിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കില്ല എന്നതിനാൽ അന്വേഷണം തുടരും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ വകമാറ്റുന്നതിൽ ചില ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാരനായ എസ്. എസ് ബിനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം അന്വേഷണം എത്തി നിന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി. എസ്. പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയായിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട മില്മ ഡയറില് നിന്ന് 2025 നവംബര് അഞ്ചിന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ 11,040 കിലോ നെയ്യാണ് ശബരിമലയിൽ എത്താതിരുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആറ് ബാച്ച് നെയ്യ് നിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയത്.
ശബരിമല മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാറെടുത്തത് ബിനുവാണ്. മിൽമയുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട നെയ് ലോറികൾ പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ'ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്', 'ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ്' എന്നീ ഏജൻസികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിനായി പ്രതി 11000 ലിറ്റർ നെയ്യുടെ ഇൻവോയ്സ് വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കി.
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മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഇവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിറ്റ ശേഷം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ നെയ്യ് മിൽമയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബിനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് മറിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതി ഉണ്ടാക്കി എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് പ്രതിയെ മാറ്റിയത്.
നെയ് ക്രമക്കേടിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉണ്ടായത്. മിൽമ നെയ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അരവണ നിർമാണത്തിനായി മിൽമ വഴി നെയ് ശേഖരിച്ചതിലും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിലും ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസറുടെ കണ്ടെത്തൽ.
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