രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പുറത്താക്കലിന് തുല്യം; പാർട്ടിക്ക് ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചെന്ന് കെ മുരളീധരൻ
സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംഎൽഎയെ ഒരു പാര്ട്ടി പരിപാടിയിലും പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കപ്പെട്ട പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ എംപി വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അധ്യായം അടച്ചു കഴിഞ്ഞതായും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കെ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംഎൽഎയെ ഒരു പാര്ട്ടി പരിപാടിയിലും പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഇനി മുതൽ ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുവദിക്കരുത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങരുത്" മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഉയരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ഉയരും, അല്ലാത്തവർ മങ്ങിപ്പോകും. പാർട്ടി അതിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ച വ്യക്തി പൊതുവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഉത്തരവാദിയല്ല. അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്.
അതേസമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിലല്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒളിവിൽ പോയാൽ അവരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പൊലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൂട്ടായി ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എംപിയും വ്യക്തമാക്കി. "പാർട്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കളും ഇതിനകം പലതവണ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്," വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുകയോ ഓടിപ്പോകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതൊരു പാർട്ടിയേക്കാളും ഞങ്ങൾ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത ഓരോ തീരുമാനവും എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടായി എടുത്തതാണ്. ആ തീരുമാനത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും വേണുഗോപാല് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബലാത്സംഗം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി, നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം എന്നീ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേരള പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ തൃക്കണ്ണപുരത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ഈ വർഷം മാർച്ച് 4-ന് രാഹുൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു.
തുടർന്ന്, അതിജീവിതയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വ്യക്തമായ വീഡിയോകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി രാഹുൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജോബി ജോസഫിനെയും കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്ര ഗുളികകൾ നൽകി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
