'സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് മറച്ചുവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം': കെ. മുരളീധരൻ
കേരള കൗമുദി സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : October 20, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 6:00 PM IST
കോട്ടയം: സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് സമ്മതിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. ചികിത്സാ പിഴവ് മറച്ചു വച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലയെന്നും അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കേരള കൗമുദി സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"ചികിത്സപ്പിഴവിൻ്റെ പേരിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. നാലഞ്ച് കേസുകളാണ് പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചില കേസുകൾ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് ചില കേസുകൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. കോട്ടയത്ത് സംഭവിച്ചത് ഗൗരവമുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ പോലെയല്ല കോട്ടയത്തെ വിഷയം. തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ ഗൗരവമായി തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും" കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
കോട്ടയത്ത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 1800 ഡോക്ടർമാരെ ഉടനടി നിയമിക്കും. ഫാർമസിസ്റ്റുമാരുടെ കുറവ് നികത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർജറികളിൽ കൂടുതൽ കോർഡിനേഷൻ വരുത്തും. സർജറികളിൽ കൂടുതൽ വിജിലെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ നടപടികൾ എടുക്കും. സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നൽകുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
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പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകളാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്. അവർക്ക് സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്ന് നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. അതിനാലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം രോഗി മരണപ്പെടുന്ന സംഭവം, ചില കേസുകളിൽ സ്വഭാവികമാണ്. സർജറിക്ക് മുൻപ് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയും സർജറിക്കിടെ രോഗി മരണപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും എന്നറിയിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സമ്മതം എഴുതി വാങ്ങിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്.
അത്തരം കേസുകളിൽ രോഗി മരണപ്പെടുമ്പോൾ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലയെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് മേൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഉയർന്ന ചികിത്സ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ടിജി തോമസ് ജേക്കബ്, കേരള കൗമുദി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വി ജയകുമാർ, ആർ ബാബുരാജ്, ബ്യൂറോ ചീഫ് രാഹുൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവരും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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