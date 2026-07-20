ആശുപത്രികളിലെ ഭക്ഷണവിതരണം: ഗതാഗത തടസമുണ്ടാക്കിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ
തിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കെ. സുരേന്ദ്രനും ഒരേ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ
Published : July 20, 2026 at 9:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പൊതിച്ചോറ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗത തടസമുണ്ടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നടപടി ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ (എച്ച്.ഡി.എസ്) തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനുമായി ആലോചിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സേവാഭാരതിയുടെ ഭക്ഷണവിതരണം തടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ആശുപത്രികളിലെ ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് സർക്കാർ എതിരല്ല. എന്നാൽ അത് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത്. ആലപ്പുഴയിൽ നടപടിയെടുത്തത് അവിടുത്തെ എച്ച്.ഡി.എസ് ആണ്. കോട്ടയത്ത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സ്വന്തം ബോർഡ് വച്ച് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായതായോ സ്ഥലം കൈയേറിയതായോ ആരും ഇതുവരെ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും വഴി തടസപ്പെടുത്തിയതായി പരാതി ലഭിച്ചാൽ ആർക്കെതിരെയും മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പേരുനൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല
ആശുപത്രികൾക്കും വാർഡുകൾക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ദേശീയ നേതാക്കളുടെയും പേര് നൽകുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇ.എം.എസ്, പട്ടം താണുപിള്ള, സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ, കെ. കരുണാകരൻ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നവരാണ്. ഇ.എം.എസിൻ്റെ പേര് നൽകിയതിൽ ആരും ഇതുവരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ റോഡ് തടസപ്പെടുത്തിയും വലിയ ബാനർ കെട്ടിയും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വയനാട്ടിലെ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തസമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ വൈറ്റ് ഗാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും അവരെ അന്ന് അഭിനന്ദിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവരെ അവിടെനിന്ന് നിർബന്ധപൂർവം ഇറക്കിവിടുകയും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അന്ന് ഈ പറയുന്നവർ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല
ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഒട്ടും ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഇതുവരെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ പരനാറി, ചെറ്റ തുടങ്ങിയ മോശം പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐക്കും ബി.ജെ.പി നേതാവ് കെ. സുരേന്ദ്രനും ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്വരമാണ്. ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ബി.ജെ.പി നേതാവും ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സഖ്യം എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കെ. സുരേന്ദ്രനും ഒരേ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ആഴ്ച ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം രസകരമായി മറുപടി നൽകി.
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