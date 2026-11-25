വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളും മരുന്നുകളും നിരോധിക്കാൻ നിയമം വരുന്നു; നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ
സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻവച്ച് പന്താടുന്ന അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണിതെന്നും അതിനാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ അതിശക്തമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി
Published : November 25, 2026 at 7:43 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീമുകളും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകളും പൂർണമായും നിരോധിക്കാൻ കർശന നിയമനിർമാണം ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
നിയമനിർമാണത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുക. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻവച്ച് പന്താടുന്ന അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണിതെന്നും അതിനാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ അതിശക്തമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം മാരക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയും വിതരണവും ഒരു കാരണവശാലും യഥേഷ്ടം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അയ്യപ്പഭക്തരുടെ കുറവുണ്ടായതിൽ ഗൂഢാലോചന
ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതിന് പിന്നിൽ ബോധപൂർവമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് ചില അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ കൂടുതലായി എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദർശനസമയം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അത് റദ്ദാക്കിയാൽ, അതേ വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനിമുതൽ സാധിക്കില്ല.
ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കി എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒഴിവിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തരുടെ സൗകര്യാർഥം കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും വിവിധയിടങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദർശനത്തിനുള്ള സമയം കൂട്ടത്തോടെ ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് അവ റദ്ദാക്കി മറിച്ചുവിറ്റത് ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ ഉടൻ കണ്ടെത്തണം
സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മാസങ്ങളായി മുന്നണിക്ക് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനൊപ്പം ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയും അടിയന്തരമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടി സംവിധാനം ശക്തമായാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തുകയുള്ളൂ. സർക്കാരും യുഡിഎഫ് മുന്നണിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ അനുകൂല നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പുതിയതായി ഗ്രൂപ്പ് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നിയമിക്കുന്നതോടെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും. കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, അക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു മുരളീധരൻ്റെ മറുപടി. കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആര് തിരികെ വന്നാലും വ്യക്തിപരമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് താനെന്നും എന്നാൽ പത്മജയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കെപിസിസി കൈക്കൊള്ളട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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