ETV Bharat / state

'ജനറൽ ആശുപത്രികളില്‍ 24 മണിക്കൂറും ഡോക്‌ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കും': കെ മുരളീധരൻ

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

K MURALEEDHARAN MURALEEDHARAN ON GENERAL HOSPITAL GENERAL HOSPITAL CASUALITY 24 HOUR DOCTOR SERVICE IN HOSPITAL
K Muraleedharan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: മുഴുവന്‍ ജില്ലകളിലെയും ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍. കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സര്‍വകലാശാലയുടെ (കെയുഎച്ച്എസ്) സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സ്‌റ്റഡീസിൻ്റെ (എസ്.എഫ്.എച്ച്.എസ്) പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സര്‍വകലാശാല പ്രോ ചാന്‍സലര്‍ കൂടിയാണ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ.

കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ്. അതിനാവശ്യമായ അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കികൊടുക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സൗകര്യങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുരളീധരൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച പുതിയ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളജിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെൻ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ക്യാമ്പസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ അഡ്വ. കെ ജയന്ത് എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ പ്രൊഫ. ഡോ. മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കോര്‍പറേഷന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ സി കവിത, പ്രോ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ പ്രൊഫ. ഡോ. സിപി വിജയന്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. കെജി സജീത് കുമാര്‍, സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സ്‌റ്റഡീസിലെ പ്രൊഫസര്‍ ഡോ. ഗീത ഗോവിന്ദരാജ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ എന്‍ ശ്രീജയന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെയുഎച്ച്എസിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്‌കൂളാണ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സ്‌റ്റഡീസ്. കുട്ടികള്‍, പ്രത്യുത്പാദന പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍, വയോജനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപരമായി ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ അക്കാദമിക, ഗവേഷണ, പരിശീലന പിന്തുണകള്‍ ഒരുക്കുന്നതില്‍ സ്‌കൂള്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെൻ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ക്യാമ്പസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച അൻപത് സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെല്ലാര്‍, ഗ്രൗണ്ട്, ഒന്നാം നില, രണ്ടാം നില എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കെട്ടിടത്തിന് 2,250 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുണ്ട്. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

Also Read: 'സൈബർ പ്രതിരോധത്തിന് എഐ പരമാധികാരം അനിവാര്യം': ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ

TAGGED:

K MURALEEDHARAN
MURALEEDHARAN ON GENERAL HOSPITAL
GENERAL HOSPITALS IN KERALA
24 HOUR DOCTOR SERVICE IN HOSPITAL
K MURALEEDHARN ON DOCTORS SERVICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.