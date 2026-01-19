ETV Bharat / state

'സതീശനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ട്'; സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് മുരളീധരൻ്റെ മറുപടി

സമുദായ ഐക്യം യുഡിഎഫിന് എതിരല്ലെന്ന് മുരളീധരൻ. സതീശനെതിരായ നീക്കത്തെ പാർട്ടി പ്രതിരോധിക്കും. മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം.

K MURALEEDHARAN SUPPORTS SATHEESAN CONGRESS WARNS COMMUNITY LEADERS CONGRESS POLITICAL CONTROVERSY VD SATHEESAN CRITICISM NEWS UPDATE
കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: എൻഎസ്എസ് - എസ്എൻഡിപി ഐക്യം യുഡിഎഫിന് എതിരാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ സമുദായ നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ. സതീശൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ആര് വിമർശിച്ചാലും അതിനെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സമുദായ ആചാര്യന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനം മുൻനിർത്തിയാണെന്നും അതിനെ തിണ്ണ നിരങ്ങലായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങളെ സമുദായത്തോടുള്ള ആദരവായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ആരും തലയിൽ മുണ്ടിട്ടല്ല ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നത്. താനും എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തും എസ്എൻഡിപി പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ സന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നും അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

സമുദായ സംഘടനകൾ യോജിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വിയോജിപ്പില്ല. എസ്എൻഡിപി, എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഒന്നിച്ചു വരുന്നത് മുൻപും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സമുദായ ഐക്യം നല്ല കാര്യമാണെന്നും അത് യുഡിഎഫിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരു വിചാരിച്ചാലും വർഗീയതയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും അതെല്ലാം യുഡിഎഫിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഐക്യം

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല, രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ സണ്ണി ജോസഫോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ വിമർശിച്ചാലും പാർട്ടി അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കും. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും എല്ലാ നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഒപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും തെറ്റുകൾ പറ്റിയാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ എംഎൽഎമാരും ഹൈക്കമാൻഡും ചേർന്നാണെന്നും യുഡിഎഫിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനവും ഭൂരിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ മൂന്നാമതും അധികാരത്തിൽ വരില്ല. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും യുഡിഎഫ് ശക്തമായി പോരാടി അധികാരം നേടും. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി വിജയിക്കും. സ്വർണം കടത്തിയവർക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും ആരു ശ്രമിച്ചാലും അത് നടക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനം

സമുദായ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ പ്രസ്താവന സിപിഎം പരിപൂർണമായി സംഘപരിവാർ അജണ്ടയിലേക്ക് മാറി എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. രണ്ട് ജില്ലകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടെ നിന്നും ജയിച്ചു വന്നവരുടെ പേര് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായ വർഗീയതയാണ്. ബിജെപിക്കാർക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത തരം പേരുപറഞ്ഞുള്ള വർഗീയതയാണ് അതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ എതിർക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലപ്പുറം പരാമർശവും ഒരു സമുദായത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച നിലപാടുകളെയും മാത്രമാണ് വിമർശിച്ചതെന്നും അത് ആ സമുദായത്തോടുള്ള വിമർശനമല്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമുദായ നേതാക്കന്മാർ പറയും. തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ആരു വിമർശിച്ചാലും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

ആയിഷ പോറ്റി കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ഉച്ചമുതൽ സിപിഎം നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 15 കൊല്ലം സിപിഎം എംഎൽഎ ആയിരുന്ന രാജേന്ദ്രൻ ബിജെപിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാട്ടമില്ല. ഇത് സിപിഎം സംഘപരിവാറിൻ്റെ ബി ടീം ആയി മാറിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്തസ്സ് കെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത് പിണറായി വിജയനാണ്. മാറാട് വിഷയം വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുപടി നൽകിയതിൽ തെറ്റില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു സമുദായ നേതാവിനെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും യുഡിഎഫ് ജയിച്ചാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.

Also Read:- 'മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും കലക്കുന്നത് വർഗീയതയുടെ വിഷം'; മാറാട് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് മുറിവിൽ മുളകുതേക്കാനെന്ന് ചെന്നിത്തല

TAGGED:

K MURALEEDHARAN SUPPORTS SATHEESAN
CONGRESS WARNS COMMUNITY LEADERS
CONGRESS POLITICAL CONTROVERSY
VD SATHEESAN CRITICISM NEWS UPDATE
MURALEEDHARAN DEFENDS SATHEESAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.