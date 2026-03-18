വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മുരളീധരൻ; പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയം
2019ൽ വടകര പിടിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ പോയതോടെ കൈവിട്ടു പോയ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്
Published : March 18, 2026 at 8:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ സജീവമായി കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ നടക്കുന്നത് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം. 2019ൽ വടകര പിടിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ പോയതോടെ കൈവിട്ടു പോയ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്.
കഴിഞ്ഞ ഏഴുവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്നി സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്ത് എതിരാളിയാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബിജെപി മത്സരിക്കാൻ രംഗത്തിറക്കിയത് മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയെയാണ്.
വടകര മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾ അതേപടി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന പ്രതീതിയാണുള്ളത്. പ്രചാരണത്തിന് അധിക ദിവസമില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ ആക്കിയത്. സിപിഎമ്മിന് മൂല്യച്യുതി ബാധിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തരപ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ്. പലരും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖയും സിറ്റിങ് എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്തും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണരംഗത്ത് സജീവമാണ്.
