വിജിലൻസിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ ആർടിഐ-ൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അന്വേഷണം തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ; ആരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണത്തെയും മന്ത്രി തള്ളി.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 4:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് (ആർടിഐ ആക്ട്) ഒഴിവാക്കിയുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ഒന്നും മറച്ചുവക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് കാര്യമായ തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണത്തെയും മന്ത്രി തള്ളി.
അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയും ഇവിടെയില്ല എന്നതിനാൽ ആരെയും രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമുഖനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാലാണ് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ മറച്ചുവെക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കില്ല. അതിനാൽ യാതൊരു ആശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസാണ് വിവരാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും എന്നാൽ ബിജെപി ഈ സുതാര്യമായ നിയമത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സുതാര്യത തകർക്കുകയും അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എതിരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഒളിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയതെന്നും അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ അവകാശപ്പെട്ടു. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ടി1, ടി2 വിഭാഗങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ലെ സെക്ഷൻ 24(4) പ്രകാരം ഇൻ്റലിജൻസ്, സുരക്ഷാ സംഘടനകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
നേരത്തെ 2006 ൽ സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സുരക്ഷാ സംഘടനകളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രഹസ്യാത്മകത അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഈ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ, ഈ ടി1, ടി2 വിഭാഗങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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