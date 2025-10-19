'ദേവനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അപകടം'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ മുരളീധരൻ
Published : October 19, 2025 at 10:00 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ സര്ക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന്. 'മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ദേവനെ വേദനിപ്പിച്ചാല് വലിയ അപകടമുണ്ടാകും. കൈക്കോ കാലിനോ പരിക്ക് പറ്റും, അല്ലെങ്കില് കാഴ്ച പോകും, അതുമല്ലെങ്കില് ചിത്തഭ്രമം ബാധിക്കും എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രസംഗം. പന്തളത്ത് യുഡിഎഫ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എട്ടു മുക്കാൽ അട്ടി വച്ചപോലെ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരെ മുഖ്യമന്ത്രി അപമാനിച്ചു. ഇനി പൊക്കം കുറഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നും തെറ്റ് ചെയ്തതിനു അയ്യപ്പൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംതൃപ്ത കുടുംബമാണ് തൻ്റേത് എന്നാണ് പിണറായി പറയുന്നത്. ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയാണ്. ആദ്യം മകള്ക്കെതിരെ കേസ് വന്നു. പിന്നെ മകനെതിരെ. അതിന് ശേഷം പിണറായിക്കെതിരെ കേസ്. ഭാര്യക്ക് എതിരെ മാത്രമാണ് ഇനി കേസ് വരാനുള്ളതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില് യുഡിഎഫ് എന്നും വിശ്വാസികള്ക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും ആ നിലപാട് ഉയര്പ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നണി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് പല അഭിപ്രായങ്ങള് ഉണ്ടാകും. അഭിപ്രായം ഉള്ളിടത്ത് അഭിപ്രായ വ്യാത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും പഞ്ചായത്ത്, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തിനെ ഒരു ശതമാനം പോലും ബാധിക്കില്ല. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് പാര്ട്ടിയും മുന്നണിയും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോടതിയുടെ മോല്നോട്ടത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സമരം ഒന്നാം ഘട്ടം മാത്രമാണെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
ക്യാപ്റ്റൻ മുങ്ങി എന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ വാർത്ത നൽകിയതിനെയും മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു. കാസർകോട് മുതലുള്ള തൻ്റെ ജാഥ അതു നടക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാതിരുന്ന ചാനലുകൾ ഈ സംഭവത്തോടെ കഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാണിച്ചു. ഇത് വലിയ പബ്ലിസിറ്റി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച് ആറ് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് കെ മുരളീധരന് വേദിയിൽ എത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗുരുവായൂരില് നിന്നാണ് താന് എത്തിയതെന്നും നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് തുലാം ഒന്നാം തീ്യതിയായി ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളായ കെ. മുരളീധരൻ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാന ക്യാപ്റ്റന്മാരിലൊരാൾ തന്നെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ശോഭ കെടുത്തുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് മുരളീധരൻ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
