മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞത് സംസ്കാര ശൂന്യത; കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ
പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായി കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു
Published : August 29, 2026 at 10:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായ കെ. മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഡിസിസി അംഗത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഒരു ഡിസിസി അംഗം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായി കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ തങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഡിസിസി അംഗത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കെ. മുരളീധരൻ ന്യായീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പൊലീസിന് നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരും. നടുറോഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രിമാർ ജില്ലകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പാർട്ടി പ്രോട്ടോക്കോളുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. മന്ത്രിമാർ ഒരു ജില്ലയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ വിവരമറിയിക്കുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രീതി. ഡിസിസിയിൽ നിന്ന് പട്ടിക നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് കോൺഗ്രസിലില്ല. അത് എകെജി സെൻ്റർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ രീതിയാണ്. തങ്ങളുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് അവർ തന്നെ തീർക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി. അച്യുതമേനോൻ്റെ ഭരണകാലത്തെ മന്ത്രിസഭയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് തങ്ങൾ. അന്ന് കെ. കരുണാകരൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ച ആ സർക്കാരിനെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വിഷുവിനും സംക്രാന്തിക്കും മാത്രമേ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരൂ എന്നും അതിന് തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും കെ. മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു.
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ശബരിമലയിലെ കരാറുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരണം അറിയിച്ചു. അരവണ, ശർക്കര തുടങ്ങിയവയുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ താൻ ആളല്ലെന്നും അക്കാര്യങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭക്തജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില പരാതികൾ ഫോണിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നു. സദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെന്നാണ് ചിലർ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി തനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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