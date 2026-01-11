ETV Bharat / state

ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

മറ്റ് പാർട്ടികളെപ്പോലെ തെറ്റുകാരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരം കോൺഗ്രസിനില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചു. തെറ്റ് കണ്ടാൽ അത് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പാർട്ടി ശിക്ഷിക്കും

January 11, 2026

തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും പാലക്കാട് എംഎല്‍എയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ. രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയതെന്നും, അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാമത്തെ പീഡന പരാതി കേസില്‍ രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാർട്ടിക്ക് ഒപ്പം നിർത്താൻ കൊള്ളാത്ത ആളാണെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരും പൊലീസും ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ. രാഹുല്‍ എന്നേ സ്വയം രാജിവച്ച് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരാള്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് പറയാന്‍ നിവര്‍ത്തി ഇല്ല. ഇനി വിപ്പ് കൊടുത്താല്‍ പോലും അനുസരിക്കണമെന്നില്ല. പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാല്‍ വിപ്പ് ബാധകമല്ല. സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്താല്‍ വിപ്പ് ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഗുരുതമായ ആരോപണങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഉണ്ടായി. അതിജീവിതമാരുടെ എണ്ണം കൂടി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോള്‍ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഇനിയുള്ള ഒന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് പാർട്ടികളെപ്പോലെ തെറ്റുകാരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരം കോൺഗ്രസിനില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചു. തെറ്റ് കണ്ടാൽ അത് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പാർട്ടി ശിക്ഷിക്കും. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടി ചെയ്താലൊക്കെ ശരി, മറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റ് എന്നു പറയുന്ന സംസ്കാരം കോണ്‍ഗ്രസിനില്ല. സ്വർണം കട്ടവരെയോ സ്ത്രീലമ്പടന്മാരെയോ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്, മറ്റ് കളരികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎമ്മിനെതിരെയും മുരളീധരൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടുപോലും അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആളെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയവരാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. 2021ലും 2024ലും അങ്ങനെയുള്ളയാളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞ് കിട്ടാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അങ്ങോട്ടും ധാരാളം പറയാനുണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടി ഒരു നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതില്‍ തങ്ങള്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തുടര്‍ന്നുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തര്‍ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കോ മറുപടിക്കോ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

