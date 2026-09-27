ETV Bharat / state

ശബരിമല ഇ-ടെൻഡർ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചു; അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ

ശബരിമല ഇ-ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

K MURALEEDARAN sabarimala etender K MURALEEDARAN on e tender sabarimala etender investigation
Sabarimala, K Muraleedaran (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ഇ-ടെൻഡർ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വംമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആണെന്നും ആ തീരുമാനത്തിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

വിഷയത്തിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പ്രശ്‌നമുള്ളതെന്നും 15 ന് മുമ്പായി ബാക്കി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് കുറേക്കാലമായി കള്ളത്തരം കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട്. വളരെ കാലമായി ചിലർ ഇതിനെ വെള്ളാനയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. എന്ത് പരിഷ്കാരം കൊണ്ടു വന്നാലും അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനും കാശുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇ-ടെൻഡർ നടപടിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മൂന്നോ നാലോ പേര് ചേർന്നാണ് ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇ -ടെൻഡർ രേഖകള്‍ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് കാലത്തേക്ക് 110 കടകള്‍ക്കുള്ള ഇ- ലേലം റദ്ദാക്കിയതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരാണ് അറിയിച്ചത്. ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇ- ലേലം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ രേഖകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്‌ടമായതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നടപടി എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സെപ്‌റ്റംബർ 28 നാണ് ഇ - ലേലം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ കടയിലേക്കും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ പേര് വിവരമാണ് പുറത്തായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇനി ഇ- ലേലം നടത്തിയാൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇ- ലേലവും ടെൻഡറും റദ്ദാക്കുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പ്രസ്‌തുത 110 കടകൾക്കായി റീ ടെൻഡർ നടത്തും. ടെൻഡർ നടപടികളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Also Read: ഉത്സവയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി കെഎസ്ആർടിസി; പൂജ, ദീപാവലി അവധിക്ക് പ്രത്യേക അന്തർസംസ്ഥാന സർവീസുകൾ

TAGGED:

K MURALEEDARAN
SABARIMALA ETENDER
K MURALEEDARAN ON E TENDER
SABARIMALA
K MURALEEDARAN ON SABARIMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.