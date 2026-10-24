എഐയിലൂടെ ബോധവത്ക്കരണം; നന്മയുടെ സന്ദേശവുമായി ഷിയാസ്
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകുകയാണ് ഷിയാസ് എന്ന അധ്യാപകൻ.
Published : October 24, 2026 at 12:47 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:02 PM IST
പാലക്കാട്: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച മനുഷ്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാലത്ത്, നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകളെ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി കെ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്. ഷൊർണൂർ കല്ലിപ്പാടം ആരിയഞ്ചിറ യുപി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും സ്കൗട്ട് മാസ്റ്ററുമായ ഇദ്ദേഹം എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആകർഷകമായ വീഡിയോകളിലൂടെയും പോസ്റ്ററുകളിലൂടെയും സമൂഹത്തിൽ ബോധവത്ക്കരണത്തിൻ്റെപുതിയ അധ്യായം രചിക്കുകയാണ്.
ക്ലാസ് മുറികളുടെ ചുവരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അറിവിൻ്റെയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഈ അധ്യാപകൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ വിനോദത്തിനും സാങ്കേതിക പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഷിയാസ്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ആകർഷകമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാർഥികളിലേക്കും ഒരുപോലെ ബോധവത്ക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു.
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സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. പരമ്പരാഗത ബോധവത്ക്കരണ രീതികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പുതുതലമുറയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാനും ശ്രദ്ധയോടെ കാണാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോകളും പോസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ആകർഷകമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഐ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനൊപ്പം അവ ജനങ്ങളിൽ ചിന്തയും അവബോധവും സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജനകീയമായ മുഖം നൽകുകയാണ് ഷിയാസ്.
റോഡ് സുരക്ഷ മുതൽ ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ വരെ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് ഷിയാസ് തൻ്റെ എഐ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാനിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്താൻ ഇത്തരം ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും നേരിടുന്ന സൈബർ ചതിക്കുഴികളും അവയിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധവത്ക്കരണ വിഷയങ്ങളിലുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുവാക്കളിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ലഹരിമുക്ത സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇദ്ദേഹം പ്രമേയമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട രീതികൾ എന്നിവയും ബോധവൽക്കരണ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു.
പുസ്തകവായനയുടെ അമൂല്യമായ നേട്ടങ്ങളും വ്യക്തിത്വവികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി, വായനാശീലം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ലളിതവും ആകർഷകവുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
വിദ്യാർഥികളിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വളർത്തുന്ന മാതൃക
അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും വിദ്യാർഥികളിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഷിയാസ് മാസ്റ്റർ നൽകുന്ന സംഭാവന ശ്രദ്ധേയമാണ്. കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ അവബോധം വളർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്.
കണ്ടുമടുത്ത പരമ്പരാഗത ബോധവത്ക്കരണ രീതികൾക്കപ്പുറം, പുതുതലമുറയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിഷ്വൽ കണ്ടൻ്റുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണം സന്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി ക്ലാസ് മുറികളിൽ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് സമൂഹജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും സാധിക്കുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയെ ശരിയായ ദിശയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച മാതൃകയാണ് ഷിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അറിവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തിന് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തുനിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വളർന്നുവരുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് അധ്യാപകൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്തിൽ നന്മയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച്, ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതുമയാർന്ന ദിശ നൽകുകയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ.
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