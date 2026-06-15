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ആര്‍എസ്‌എസ്‌ വേദിയിൽ വിസിമാർ; 'വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല'. ചോദ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് കെ എം ഷാജി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് എതിർപ്പുണ്ട്, അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് നയമെന്നും മന്ത്രി.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 1:58 PM IST

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കാസർകോട്: ആര്‍എസ്‌എസ്‌ വേദിയിൽ വിസിമാർ പങ്കെടുത്ത വിവാദത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി മന്ത്രി കെ എം ഷാജി. വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് എതിർപ്പുണ്ട്. അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം. മൈക്ക് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആർഎസ്എസ് ശതാബ്‌ദിയുടെ ഭാഗമായി സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് സംസാരിച്ച പ്രഭാഷണ സഭയിൽ മൂന്ന് വൈസ് ചാൻസലർമാർ പങ്കെടുത്തത് അതീവ ഗൗരവമായി ചർച്ചച്ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണഅ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ഹയർ സെക്കണ്ടറി സീറ്റുകളുടെ കുറവിൽ കാസർകോട് വച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഹയർ സെക്കണ്ടറി മേഖലയിലെ സീറ്റുകളുടെ അപര്യാപ്‌തതയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഉടൻ പരിഹാരം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നല്ല, തത്കാലം സഹിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളു. അത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ച്ച ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിമർശിച്ചോളൂ. ഈ സർക്കാർ തന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നും കെ എം ഷാജി വ്യക്തമാക്കി.

ജില്ലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെ, കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാന പരിഗണന നൽകുകയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതർ നേരിടുന്ന ചികിത്സാ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്നും നിലവിൽ ആനുകൂല്യ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

അർഹരായ ഒരാളും സർക്കാർ സഹായങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ജില്ലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന ഉറപ്പും മന്ത്രി കെ എം ഷാജി നൽകി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്, ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ചടങ്ങിലാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ വിസിമാർ അതിഥികളായി എത്തിയത്.

കേരള സർവകലാശാല വിസി ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, എംജി സർവകലാശാല വിസി പ്രൊഫ. ഡി. മാവൂത്ത്, മലയാളം സർവകലാശാല വിസി ഡോ. സി.ആർ. പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവർക്ക് പുറമെ ഗവർണറുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ഹരി എസ്. കർത്തയും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

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