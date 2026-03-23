ബാലുശ്ശേരിയിൽ 'യുവപ്പട'; വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായി സച്ചിൻദേവും വി ടി സൂരജും നേർക്കുനേർ
വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ വളർന്ന കെ എം സച്ചിൻദേവും വി ടി.സൂരജും ബാലുശ്ശേരിയിൽ നേർക്കുനേർ. വികസനത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇടതുപക്ഷവും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുയർത്തി യുഡിഎഫും പോരാടുമ്പോൾ വിജയം ആര്ക്കൊപ്പമെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്
Published : March 23, 2026 at 7:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവേശവും സമരവീര്യവും ഇത്തവണ ബാലുശ്ശേരിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു. വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവന്ന രണ്ട് യുവനേതാക്കൾ മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ബാലുശ്ശേരിയെ ഇത്തവണ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. ഇടത് മുന്നണിക്കായി നിലവിലെ എംഎൽഎ കൂടിയായ കെ എം സച്ചിൻദേവും യുഡിഎഫിനായി കെഎസ് യു മുൻ നേതാവ് വി ടി സൂരജുമാണ് പോർക്കളത്തിലുള്ളത്. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വമെന്ന് ഇരുവരും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
വികസനവും അനുഭവസമ്പത്തുമായി സച്ചിൻദേവ്
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ബാലുശ്ശേരിയുടെ നിലവിലെ എംഎൽഎയും ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയുമായ കെ എം സച്ചിൻദേവ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ചതിലൂടേയും സമരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തതിലൂടെയും വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ വിവിധ ചുമതലകൾ വഹിച്ചതും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതും കോളജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചതും വലിയ കരുത്തായിട്ടുണ്ട്.
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ മേൽക്കൈയുള്ള മണ്ഡലമാണ് ബാലുശ്ശേരി. അതേപോലെ ഇടത് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലൂടെ വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗുണകരമായി മാറും. ബാലുശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും ജയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും വിജയം.
പോരാട്ടവീര്യവുമായി വി ടി സൂരജ്
കെഎസ്യുവിലൂടെ നടത്തിയ സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി ടി സൂരജ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ചെറുപ്പക്കാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് ഈ സ്ഥാനാർഥിത്വം. ഒരിക്കൽ കെഎസ്യുക്കാരനായാൽ ആ പോരാട്ടവീര്യം എന്നും ഉണ്ടാകും. ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ സംഘടനയാണ്.
വാകയാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് കെഎസ്യു കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കം. മനുഷ്യത്വവും സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാളായി തന്നെ മാറ്റിയത് വാകയാട് ക്യാമ്പസ് ആണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലുശ്ശേരിയിൽ യുഡിഎഫ് ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം അതേപോലെ നിയമസഭയിലും തുടരും. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബാലുശ്ശേരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി താനും ഉണ്ടാകുമെന്നും വി ടി സൂരജ് പറഞ്ഞു.
