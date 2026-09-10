ETV Bharat / state

മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അന്തരിച്ചു

ദീർഘകാലമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം, മീഡിയ കൺവീനർ എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു

JANMABHUMI RESIDENT EDITOR DEATH SENIOR JOURNALIST K KUNJIKANNAN BJP LEADER K KUNJIKANNAN KERALA MEDIA NEWS UPDATES
കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിൻ്റെ റസിഡൻ്റ് എഡിറ്ററുമായ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (72) അന്തരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വച്ച് വീണതിനെ തുടർന്ന് ബോധക്ഷയമുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി മാധ്യമരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജന്മഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ച ശേഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് റസിഡൻ്റ് എഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, പത്രാധിപർ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സജീവമായിരുന്നു.

1968-ൽ തളിപ്പറമ്പിൽ ഗോൾവാൾക്കർ പങ്കെടുത്ത ആർഎസ്എസ് ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം സ്വയംസേവകനായി മാറി. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം യുവജനത കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. യുവമോർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പേരാവൂർ, കണ്ണൂർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദീർഘകാലമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം, മീഡിയ കൺവീനർ എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ്, കേസരി സ്മാരക ജേണലിസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ, കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി, ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് അംഗം, ടെലികോം അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം, പത്രപ്രവർത്തക അക്രഡിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചു.

അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി നേതാവ് കെജി മാരാരുടെ ജീവചരിത്രമായ കെജി മാരാർ ഒരു സ്നേഹസാഗരം, കെജി മാരാർ മനുഷ്യപ്പറ്റിൻ്റെ പര്യായം, മറുപുറം, അടൽജി എന്ന വിസ്മയം, കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കേരള നിയമസഭയുടെ ആദരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബികെ ശേഖർ പുരസ്കാരം, കാഞ്ഞങ്ങാട് തപസ്യ പുരസ്കാരം, ഗുരുജി സേവാസമിതി പുരസ്കാരം എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ കുട്ടാവ് ഗ്രാമത്തിൽ 1954-ലാണ് ജനനം. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു സ്ഥിരതാമസം. പരേതയായ പ്രേമജയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: പ്രകുല (ഏഷ്യാനെറ്റ്), മഞ്ഞില. മരുമകൻ: രതീഷ് അനിരുദ്ധൻ (മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്). പേരമക്കൾ: ഗൗതമി, ബാലാമണി.

പൊതുദർശനം
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 11 വരെ ഭൗതികദേഹം തൈക്കാട്ടുള്ള ജന്മഭൂമി ഓഫിസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. തുടർന്ന് 11 മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിലും പൊതുദർശനമുണ്ടാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് തിരുമലയിലെ വസതിയിൽ (പ്രകുലം, എവിആർഎ ബി 4, വടകര നഗർ, അരയല്ലൂർ, തിരുമല) എത്തിക്കും. അന്ത്യകർമങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് നാലിന് ശാന്തികവാടത്തിൽ സംസ്കാരം നടക്കും.

Also Read:- കര്‍ഷകരുടെ ആധാരം കൈക്കലാക്കി; പണയപ്പെടുത്തി 25.66 കോടി വായ്‌പയെടുത്തു, എറണാകുളം സ്വദേശിക്കെതിരെ പരാതി

TAGGED:

JANMABHUMI RESIDENT EDITOR DEATH
SENIOR JOURNALIST K KUNJIKANNAN
BJP LEADER K KUNJIKANNAN
KERALA MEDIA NEWS UPDATES
K KUNJIKANNAN PASSED AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.