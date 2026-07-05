കെ കരുണാകരൻ്റെ 108-ാം ജന്മവാർഷികം; ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും
അപൂർവ കഴിവ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അസാധാരണ നേതാവാണ് കരുണാകരനെന്ന് വിഡി സതീശന്, പല തീരുമാനങ്ങളിലും ഒരു വഴികാട്ടിയായി തുടർന്ന തേതാവാണ് കരുണാകരനെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി.
By PTI
Published : July 5, 2026 at 1:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ്റെ 108-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്. അപൂർവ കഴിവ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അസാധാരണ നേതാവായിരുന്നു കരുണാകരനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ജന്മവാര്ഷിക ദിനത്തില് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയോടും കേഡറിനോടും ഇത്രയും ആദരവും വാത്സല്യവും കാണിച്ച മറ്റൊരു നേതാവ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയെയും പ്രവർത്തകരെയും ആഴമായി ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും ശ്രദ്ധേയമായ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും സംയമനത്തോടെയും നേരിടാനുള്ള അപൂർവ കഴിവ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അസാധാരണ നേതാവായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തിയ വ്യക്തികൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
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"അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നേതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു. കരുണാകരനെപ്പോലുള്ള മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്നും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ നേതാവിലേക്ക് നോക്കുന്നു. അവയെ മറികടക്കാനുള്ള വഴി എപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടെത്താനാകും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളം കണ്ട കഴിവുള്ള നേതാവാണ് കെ കരുണാകരന്; വിഎം സുധീരൻ
കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന നേതാവാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിഎം സുധീരൻ പറഞ്ഞു. കരുണാകരൻ്റെ വികസന ദർശനം സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്നും, ലീഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരുണാകരൻ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചയാളാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണെന്നും സുധീരന് പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. എപ്പോഴും ഓർമിക്കപ്പെടും. കേരളം കഴിവുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരേയൊരു നേതാവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ - കരുണാകരൻ" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃക വിഭാവനം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും കരുണാകരന് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലടിയിൽ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായതും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
കെ കരുണാകന് എൻ്റെ വഴികാട്ടി; രമേശ് ചെന്നിത്തല
കരുണാകരൻ്റെ വിയോഗത്തിനുശേഷവും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങളിലും ഒരു വഴികാട്ടിയായി തുടർന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കരുണാകരൻ നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങളിലൂടെയും, വാത്സല്യത്തിലൂടെയും, സ്വാധീനത്തിലൂടെയും കരുണാകരൻ തന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "വാക്കുകൾക്കതീതമായ ആദരവോടെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അര്പ്പിക്കുന്നുവെന്ന്" അദ്ദേഹം എക്സിലെഴുതി.
ആദരാഞ്ജലികള് അര്പ്പിച്ച് മറ്റ് മന്ത്രിമാര്
കെ. കരുണാകരൻ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും മാർഗനിർദേശത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായി തുടർന്നുവെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് കരുണാകരൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ആദരപൂർവം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
നേതൃത്വം തന്നെ ഒരു കലയാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കരുണാകരനാണെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു. തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ തൻ്റെ നിർണായകതയും അസാധാരണമായ ദൃഢനിശ്ചയവുമാണ് കരുണാകരന് നേതാവ് എന്ന പദവി നേടിക്കൊടുത്തത്. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയെ തിരുത്തിയെഴുതി. കേരളത്തിൻ്റെ വികസന അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയ കഴിവുള്ള ഒരു തന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും ശാശ്വതമായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച നേതാക്കൾ ചുരുക്കമാണ്. തൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയായ പുഞ്ചിരിയോടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും നേതാവെന്ന് വിളിക്കുന്ന അപൂർവ ബഹുമതി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫും ഫേസ്ബുക്കിൽ കരുണാകരൻ്റെ ഫോട്ടോ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.