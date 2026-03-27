മലയോരത്ത് പ്രചാരണം കത്തിക്കയറുന്നു; പേരാവൂരില് വേനൽച്ചൂടിലും വിശ്രമമില്ലാതെ സ്ഥാനാർഥികൾ
ഇരുനേതാക്കളും മത്സരരംഗത്ത് സജീവമാണ്. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പേരാവൂരിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഓരോ പാർട്ടികളും ആവർത്തിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫനും യുഡിഎഫിനും എതിർ സ്ഥാനത്ത് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പൈലി വാത്യാട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
Published : March 27, 2026 at 5:29 PM IST
കണ്ണൂര്: മലയോരങ്ങള് കൊടും ചൂടില് തിളച്ചു മറിയുമ്പോഴും സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്ക് വിശ്രമമില്ല. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രചാരണ രീതിയിലുമുണ്ട് മാറ്റങ്ങള്. സിറ്റിങ് എംഎല്എയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായ സണ്ണി ജോസഫ് രാവിലെ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കയറി വോട്ട് അഭ്യര്ഥിച്ചാണ്. പിന്നെ യോഗങ്ങള്, കണ്വെന്ഷനുകള്, യുഡിഎഫ് അനുകൂല സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മകള് എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി വോട്ട് അഭ്യര്ഥിക്കുകയും മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ചെറു വിശദീകരണങ്ങളും നൽകുന്നു.
ഇരിട്ടി നഗരത്തില് നിന്നും പ്രചാരണം തുടങ്ങിയാല് കണിച്ചിയാര് പഞ്ചായത്ത് വഴി കേളകത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നഗരത്തില് പ്രചാരണം. കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വോട്ടഭ്യര്ഥിച്ച് യോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും.
പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ്
എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചര് കണ്ണൂര് ജില്ലാ അതിര്ത്തിയായ പാല്ചുരത്തില് നിന്നാണ് പൊതു പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. അതിനിടെ വ്യക്തികളേയും സ്ഥാപനങ്ങളും നേരിട്ട് സന്ദര്ശിച്ച് ഉച്ചതിരിയുന്നതോടെയാണ് പൊതു പരസ്യ പ്രചാരണം തുടങ്ങുന്നത്.
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ പാല്ചുരത്തില് നിന്നാണ് കെ കെ ശൈലജ ഇന്നലെ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് നേരെ എതിര് ദിശയില് നിന്നും പ്രചാരണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു. വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് സ്ഥാനാര്ഥി പര്യടനം അവസാനിക്കേണ്ട വളയം ചാലിലെത്തുമ്പോള് സമയക്രമം പാലിക്കാനാവുന്നില്ല. ശൈലജയെ അറിയുന്നവരും പരിചയമുളളവരുമെല്ലാം ടീച്ചറെ സ്വീകരിക്കാന് എത്തുന്നു. അവരോട് അത്യാവശ്യ കുശലം പറയുമ്പോഴേക്കും സമയം നീളുന്നു. പര്യടന യോഗത്തില് പത്ത് വര്ഷക്കാലം പേരാവൂരില് വികസന മുരടിപ്പിൻ്റെ കാലമാണെന്ന് ടീച്ചര് ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നു. മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പേരാവൂര് വളരെ പിറകിലായത് യുഡിഎഫ് എംഎല്എ ജയിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു.
"ഒന്നാം ഘട്ടമായിട്ട്, പൊതുപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ. വലിയ തോതിലുള്ള സ്വീകരണമാണ് എല്ലായിടത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ പേരാവൂരിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് കാണുന്നത്. പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പേരാവൂരിന് തനതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊരു വികസന പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാ പ്രദേശത്ത് നിന്നും പരാതിയുണ്ട്.
ടൂറിസം, തീർഥാടനം, കായികം മേഖലകളിൽ പല മാറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ തോതിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധി കൂടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും", എന്ന് കെ കെ ശൈലജ പറയുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾക്ക് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ മറുപടി
എന്നാല് ഇതിനെല്ലാം മറുപടിയായി സണ്ണി ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയാണ്. പേരാവൂര് മണ്ഡലത്തിലെ കേരള-കര്ണാടക അതിര്ത്തിയിലെ കൂട്ടുപുഴ പാലം, ഇരിട്ടിയിലെ മിനി സിവില്സ്റ്റേഷന് നിര്മ്മാണം തുടങ്ങി നടപ്പാക്കിയ വികസനകാര്യങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് അറിയാമെന്നും അതിനുളള പട്ടികയൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറയുന്നു.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവര് അക്കമിട്ട് വികസന കാര്യങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പേരാവൂരിലെ റോഡുകള് കണ്ടാല് നഗരപ്രദേശങ്ങള് പോലും നാണിക്കും. ഇത്രയും വലിയ മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കിയ വികസനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതു ഭൂഷണമല്ല. പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന് ഈ മണ്ഡലം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകും. പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയാത്ത പക്വമതികളായ സ്ഥാനാര്ഥികളായാണ് ഇരുവരേയും മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങള് കാണുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളില് കടുത്ത വിമര്ശനവുമില്ല. ഇരുവരേയും അറിയുന്ന മണ്ഡലമെന്ന നിലയില് പരിചയപ്പെടുത്തലും വേണ്ട എന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
പാര്ട്ടിയുടെ അധികഭാരം തത്കാലം ഇറക്കിവെച്ച് സണ്ണി ജോസഫ് മണ്ഡലത്തില് നിന്നും മാറാതെ തെഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില് തുടരും. ഒപ്പം എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ശൈലജയും പേരാവൂരില് അങ്കം ഉറപ്പിച്ച് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളില് പേരാവൂരില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഉയരും. എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആരോപണം കടുപ്പിച്ച് പ്രചാരണം കടുത്തതോടെ എല്ഡിഎഫിൻ്റെ നേതാക്കള് പേരാവൂരിലെത്തും.
എന്ഡിഎയുടെ സ്ഥാനാര്ഥി ബിഡിജെഎസിലെ പൈലി വാത്യാട്ടാണ്. പ്രചാരണ ബോര്ഡുകളില് ഇരുമുന്നണികളെക്കാളും ഏറെ മുന്നിലാണ് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി. 2006 ല് കെ കെ ശൈലജ ജയിച്ച മണ്ഡലത്തില് 2011 മുതല് സണ്ണി ജോസഫിനാണ് തുടര്ച്ചയായ വിജയം. 3172 വോട്ടിനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ സണ്ണി ജോസഫ് വിജയം ആവര്ത്തിച്ചത്.
