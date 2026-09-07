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രാജി വയ്ക്കില്ല; കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഉറച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാര്‍

ശബരിമല തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും ഓണസദ്യ തർക്കത്തിലും സർക്കാരിന് അതൃപ്‌തിയുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രിയുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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കെ മുരളീധരന്‍ , കെ. ജയകുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 3:04 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളിധരൻ പരസ്യമായി അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലും, രാജി വെക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ. നിലവിൽ താൻ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്നും തനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണ കാലാവധിയായ 2027 നവംബർ വരെ പദവിയിൽ തുടരുമെന്നും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കെ. ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് മന്ത്രി കത്തയച്ചതിന് പിന്നാലെ ജയകുമാർ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തകളെ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.

ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങളിലെ വൈകലും ഓണസദ്യ തർക്കവും

ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് രണ്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഒരുക്കങ്ങളിൽ വീഴ്‌ച സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ബോർഡിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. പ്രസാദ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശർക്കര ടെൻഡർ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയതും, തിരുവോണ നാളിൽ സന്നിധാനത്ത് നൽകിയ സദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയും പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിലുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമാണ് തർക്കം രൂക്ഷമാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമേ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നടപടികളിലും സർക്കാരിന് അമർഷമുണ്ട്.

എന്നാൽ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി കെ. മുരളിധരന് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ജയകുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ടെൻഡർ എടുത്തവർ തന്നെ സാധനങ്ങൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റിയതാണ് കരാറുകാർക്കിടയിൽ എതിർപ്പുണ്ടാക്കിയത്. പമ്പയിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമേ സാധനങ്ങൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. ഇതിനായി കൂടുതൽ ട്രാക്‌ടറുകൾ വാങ്ങാൻ ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ ചില ലോബികൾ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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തുടരുന്ന ഭിന്നതയും സർക്കാരിൻ്റെ ആശങ്കയും

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ചുമതലയേറ്റ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ ഭരണഘടനാപരമായ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി വിലയിരുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമല തീർത്ഥാടന സംഘാടനത്തിൽ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചാൽ അത് ബോർഡിനേക്കാൾ ഉപരി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഭരണപക്ഷത്തിനുണ്ട്. മന്ത്രി കെ മുരളിധരൻ എട്ടുതവണ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചിട്ടും, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയാണ്.

ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം അടുത്തുനിൽക്കെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സർക്കാരിനും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. തർക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വരാനിരിക്കുന്ന ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

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TAGGED:

SABARIMALA PREPARATIONS TDB DISPUTE
TRAVANCORE DEVASWOM BOARD
K MURALEEDHARAN DEVASWOM MINISTER
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