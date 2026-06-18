'കസേര മോഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, സര്ക്കാരുമായി ഭിന്നതയില്ല'; അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി കെ ജയകുമാര്
സർക്കാറും താനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാനും തത്പര കക്ഷികളെന്ന് കെ ജയകുമാര്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം സ്റ്റാറ്റ്യൂറ്ററി സംവിധാനത്തിലൂടെ നിയമിക്കുന്നതാണ്. സര്ക്കാരിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റാനാകില്ല.
Published : June 18, 2026 at 10:11 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സർക്കാറും താനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പലരും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ജയകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അക്കാദമികളുടെയും ചെയർമാന്മാരെ മാറ്റുന്നത് പോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അത് പിരിച്ച് വിടാനും പറ്റില്ല.
സ്റ്റാറ്റ്യൂറ്ററി സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ നിയമത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഇങ്കിതത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ബോർഡല്ല ദേവസ്വം ബോർഡ്. എന്നാൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകളോ അഴിമതിയോ നടന്നാൽ മാത്രമേ സർക്കാറിന് കൈകടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും കെ.ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണം മാറിയപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കസേര മോഹിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല, അതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല. പബ്ലിക് സർവിസ് കമ്മിഷനെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റേയും നിയമവശം. 2027 നവംബർ വരെയാണ് തന്നെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഇരിക്കണോ പോണോ എന്ന് തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം, അത് വേറെ കാര്യം. ഇനി ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടും.
സർക്കാറും താനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പലരും രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും യാതൊരു അർഥവുമില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരനും താനുമായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചതാണ്. തത്പര കക്ഷികൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ താനില്ല. ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടേണ്ടതോ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതോ ആയ യാതൊരു വിഷയവും തത്കാലം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഇല്ല. തനിക്ക് പാർട്ടിയില്ല, രാഷ്ട്രീയം പറയാറുമില്ല. ഏത് പക്ഷം ഭരിച്ചാലും ഇവിടെ കേരള സർക്കാർ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിനപ്പുറം നിലവിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാർക്കും ഞാൻ അനഭിമതനുമല്ല. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതും അതുതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഭരണം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്നത് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമലയെ തകർക്കുന്ന ഒരുപാട് അഴുക്കുകൾ അവിടെയുണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ശബരിമല വൃത്തിയാക്കണം എന്ന ധാരണയോടെയാണ് പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചത്. അന്നും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ കസേര മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.
അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കാരിന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും. സർക്കാരും അയ്യപ്പനും ചേർന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഭംഗിയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ തടസപ്പെടുത്താനും ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവും അവരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവുമെല്ലാം സ്വാഭാവിക നടപടികൾ മാത്രമാണ്.
അത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതുമാണ്. ഏത് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്? അതേപോലെ ഒന്നുമാത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ മാറിയപ്പോൾ അതിനെ വലിയ എന്തോ വിഷയമായി പർവ്വതീകരിക്കാൻ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വാർഷാവർഷം മാറ്റണമെന്നത് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെയും നടന്നത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമാണ് എല്ലാം നടന്നതെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
വരുന്നു എഐ ക്യൂ നിയന്ത്രണം: ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡല മകര വിളക്ക് സീസൺ വന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന് പിന്നാലെ നിരന്തരം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം 20ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു യോഗം എറണാകുളത്ത് ചേരുകയാണ്.
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ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളും പൊലീസും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിദഗ്ധരും ഉണ്ട് എന്നതാണ്. പതിനെട്ടാം പടി കയറി അയ്യപ്പനെ കാണണമെങ്കിൽ വരിയിൽ നിൽക്കാതെ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ, എത്രത്തോളം അത് നിയന്ത്രിച്ച് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും? വലിയ തിരക്കില്ലാതെ പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തരെ എങ്ങനെ കയറ്റി വിടാൻ കഴിയും? റിയൽ ടൈം ബേയ്സിസിൽ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്താം? അവിടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്രൗഡ് എനേബിൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭക്തജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി വരുന്നു, അവരെ കയറ്റി വിടുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
നാലും കൂടിയ ഒരു ജങ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് അതുപോലെയാകും ശബരിമലയിലേക്കുള്ള വഴിയും. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിയമപാലകർ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനമാകുമ്പോൾ ആർക്കും പരാതിയുമില്ല. അതേപോലെ ശബരിമല കയറ്റവും സുഗമമാകുമെന്ന് കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
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