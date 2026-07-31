ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് ക്രമക്കേട്: 'ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് വീഴ്ച്ചയുണ്ടായി': കെ ജയകുമാര്
നെയ്യ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന തന്റെ ബോര്ഡിന്റെ തീരുമാനം ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും കെ. ജയകുമാര്.
Published : July 31, 2026 at 12:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലേക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേടില് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്. ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ നെയ്യ് അരവണയില് ചേര്ത്തത് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. നെയ്യ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന തന്റെ ബോര്ഡിന്റെ തീരുമാനം ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മിൽമ വിതരണം ചെയ്ത നെയ്യ് വഴിമധ്യേ മാറ്റി ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോര്ഡിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നെയ്യ് അരവണയില് ചേര്ത്തത് ഒരുതരത്തിലും നീതീകരിക്കാന് കഴിയാത്ത കാര്യമാണ്. പുറത്ത് നിന്ന് നെയ്യ് വാങ്ങേണ്ടെന്നും അരവണ നിര്മാണത്തിനായി ഭക്തര് കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാല് മതിയെന്നുമുള്ള തന്റെ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നും കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
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സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ലാബുണ്ട്. ഭക്തർ കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. അധികം നെയ്യ് ആവശ്യം വരില്ല. പരാതി വരുന്നത് വരെ മില്മയുടെ നെയ്യിന്റെ കാര്യത്തില് സംശയമില്ലായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ തനിക്ക് പ്രായാസമുണ്ടെന്നും
മനഃപ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേള്ക്കുന്നതെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ദേവസ്വം
ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മിൽമയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാണ് നെയ്യ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പമ്പയിലെ ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിൽ വച്ച് മാറ്റാം, കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്തും പാക്കറ്റുകൾ മാറ്റാം. അതിനാൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അന്വേഷണത്തില് ഗുരുതര കണ്ടെത്തല്
ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസില് ഇന്നലെ വിജിലന്സ് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ലിറ്റര് മായം കലര്ന്ന നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തതിന് പിന്നില് മില്മ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ക്ഷീര സഹകാരിയും ദേവസ്വം ബോർഡില് ഉന്നത പദവി വഹിച്ചിരുന്നയാളുമാണ് ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടില് വിജിലന്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇടനിലക്കാരന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിതരണ കരാർ ഉറപ്പിച്ചതെന്നും പമ്പയില് നിന്ന് പരിശോധനയില്ലാതെ നെയ്യ് സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടതെന്നും ദേവസ്വം കമ്മിഷണർക്ക് നല്കിയ റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
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