'ഇരട്ടപ്പദവി' കുരുക്കാകുമോ? സർക്കാർ പദവിയിലിരുന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റായി; കെ ജയകുമാറിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം
സർക്കാർ പദവിയിലിരിക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാട്ടി ബി. അശോക് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഇരട്ടപ്പദവി അയോഗ്യതയാണെന്നാണ് വാദം.
Published : December 5, 2025 at 5:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കെ ജയകുമാറിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബി അശോക് നൽകിയ ഹർജിയിൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. 2026 ജനുവരി 15ന് കെ ജയകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിർകക്ഷികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം.
സംസ്ഥാന കാർഷിക ഉത്പാദന കമ്മിഷണർ ഡോ ബി അശോകാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാർ പദവിയിൽ ഇരിക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ ജയകുമാറിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. കെ ജയകുമാർ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻ്റ് (ഐഎംജി) സെക്രട്ടറി, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്.
സ്വർണക്കവർച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം തണുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഐഎംജി ഡയറക്ടറായ കെ ജയകുമാറിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിച്ചത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഐഎംജിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് നിലവിൽ കെ ജയകുമാർ. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം സർക്കാർ പദവി വഹിച്ച് ശമ്പളം പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന തെളിവുകൾ ഹർജിക്കാരൻ നിരത്തി.
നിയമപോരാട്ടവും ഓഫിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വാദവും
നിയമത്തിലെ സാങ്കേതിക നൂലാമാലകൾക്കപ്പുറം, സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ കൂടി പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഹർജി. തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമത്തിലെ (TCHRI Act) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന ചട്ടം നിലനിൽക്കെയാണ് ജയകുമാറിൻ്റെ നിയമനം നടന്നതെന്നാണ് ബി അശോക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഐഎംജി എന്നത് സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനമായതിനാൽ, അതിലെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം 'ഓഫിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്' (Office of Profit) പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും കാറും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ വിധികൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുമുമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയും ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് കറകളഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായ കെ ജയകുമാറിനെ സർക്കാർ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്.
കവി, ഗാനരചയിതാവ്, മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യനായ ഒരാൾ വരുന്നതിലൂടെ ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, നിയമപരമായ സാധുത പൂർണമായി പരിശോധിക്കാതെ നടത്തിയ ഈ നിയമനം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന 2026 ജനുവരിയിൽ കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെക്കൂടി ബാധിക്കും.
ഉചിതമായ തീരുമാനം സർക്കാർ എടുക്കും: കെ ജയകുമാർ
ഇരട്ടപ്പദവി വിവാദത്തിൽ സർക്കാരാണ് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കെ ജയകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ നിയമിച്ചത് സർക്കാരാണ്. ഐഎംജി ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ പകരക്കാരൻ എത്തുന്നതുവരെ താത്കാലിക ചുമതല മാത്രമാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം രണ്ടിടത്തുനിന്നും ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്നില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹർജി സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെയുള്ളതാണ്. കോടതിയുടെ നോട്ടിസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.
പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ജയകുമാറിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചാൽ, അത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്ഷേത്ര ഭരണത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരേസമയം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഐഎംജിയുടെയും തലപ്പത്ത് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് അധികാര വിഭജന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ മുൻപും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡോ ബി അശോക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമപോരാട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലെ വെറും അഭിപ്രായഭിന്നത എന്നതിലുപരി ഗൗരവകരമായ നിയമപ്രശ്നമായി മാറാനാണ് സാധ്യത. സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും, ഐഎംജി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും കേസിൽ നിർണായകമാകും.
