ശബരിമല ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എഐ സംവിധാനം; അരവണ ഉത്പാദനം ഒരുലക്ഷം ടിൻ കൂടി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ. ജയകുമാർ
മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കൂടിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിനുശേഷം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു കെ ജയകുമാർ.
Published : September 24, 2026 at 5:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാലത്ത് ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എഐ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും നിലക്കൽ കൺട്രോൾ ഹബ്ബായി മാറ്റുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ. മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കൂടിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിനുശേഷം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു കെ. ജയകുമാർ. അരവണ ഉത്പ്പാദനം ഒരുലക്ഷം ടിൻ കൂടി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായി യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും ശബരിമല മണ്ഡലകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമമായി നടക്കുമെന്നും ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ
മണ്ഡലകാലത്തിനായി നവംബർ 16 നാണ് ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നര മാസം മാത്രമേയുള്ളു. എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. നിലക്കലിൽ എഐ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കും. അഞ്ചുകോടിയോളം രൂപ ചെലവിൽ പൊലീസാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. പാർക്കിങ് നിയന്ത്രിക്കും. കുറഞ്ഞത് ആറായിരം പേർക്കെങ്കിലും നിലക്കലിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലക്കലിലെ 26 പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളെ 13 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് നിലക്കലിൽ കൺട്രോൾ റൂമാരംഭിക്കും. സന്നിധാനത്തും മരക്കൂട്ടത്തും എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. നിലക്കലിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അഞ്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകും.
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അതുകൂടാതെ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരാളെ ലെയ്സൺ ഓഫിസറായി നിയോഗിക്കും. 13.5 കോടിരൂപയുടെ 48 സിവിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ആറുകോടി രൂപയുടെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 6.5 കോടി രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 31 ന് മുൻപ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തീർക്കും. പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായി ബോർഡിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള നാലുപേരടങ്ങിയ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
അരവണ ഉത്പ്പാദനം വർധിപ്പിക്കും
പ്രതിദിനം അരവണ 2.6 ലക്ഷം ടിന്നാണ് സാധാരണ ഉത്പ്പാദനശേഷി. അത് വർധിപ്പിക്കാനും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിദിനം അധികമായി ഒരുലക്ഷം ടിൻ കൂടി ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ കൂളിങ് ചേംബർ, ബോയ്ലർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കും. ഒക്ടോബർ പത്താകുമ്പോൾ 2.6 ലക്ഷം ഉത്പ്പാദനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
16 ന് 75 ലക്ഷം അരവണ ബഫർ സ്റ്റോക്കോടുകൂടി നട തുറക്കാനാകും. ഗുണനിലവാരവും ഉത്പ്പാദനവും വർധിപ്പിക്കാനാണ് ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കരാറുകളിലും ഒക്ടോബർ 15 ന് മുൻപ് ഒപ്പിടും. അതിനുശേഷം ഒരു കരാറും ഒപ്പിടില്ല. കടകളുടെ കുത്തകലേലം വാർഷികമാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ അവിടെ കുത്തകയാണ്. ഇ ടെണ്ടറിൽ എല്ലാവരും വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് നടത്തുന്നത്. കുത്തകലേലം ഒഴിവാക്കാൻ ഓൺലൈൻ ലേലം നടത്താനാണ് ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം. 29 നാണ് ടെണ്ടറിൻ്റെ അവസാന തീയതി. 219 ലേലമാണ് നടത്തേണ്ടത്. 119 എണ്ണം ഇനി ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.
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