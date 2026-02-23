'ചികിത്സ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിനാണ്'; സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കെ സി വേണുഗോപാൽ
ചികിത്സാപിഴവുകൾ മറയ്ക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റികൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ചകളെയും തന്ത്രിക്കെതിരായ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു
Published : February 23, 2026 at 4:37 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അനാസ്ഥയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും പിടിയിലാണെന്നും അന്വേഷണ കമ്മിറ്റികൾ പലപ്പോഴും കുറ്റക്കാരെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ഉപാധികളായി മാറുന്നുവെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എംപി. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സാപിഴവിനെത്തുടർന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഉഷാ ജോസഫിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ ജാതി-ജെൻഡർ കാർഡുകൾ ഇറക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടർന്ന് ഉഷയുടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ഉപകരണം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോഴും കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലാണെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തിൻ്റെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് അവർ ഇതുവരെ മുക്തയായിട്ടില്ല. രോഗി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വിഷമം വളരെ വലുതാണെന്നും ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചികിത്സാപിഴവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന അന്വേഷണ കമ്മിറ്റികൾ പലപ്പോഴും കുറ്റക്കാരെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമായി മാറുകയാണ്. ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ച കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്നും കാര്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചികിത്സാപിഴവ് വരുത്തിയവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണോ കുറ്റക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കെടുകാര്യസ്ഥതയും അനാസ്ഥയും സമ്മതിച്ച് അവ പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ജാതിയുടെയും ജെൻഡറിൻ്റെയും കാർഡുകൾ ഇറക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവയെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി കണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണെന്നും ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളത് നിലവിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിന് തന്ത്രിയോടുള്ള വൈരാഗ്യം
തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. തന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവുകളുടെ കണിക പോലും ഇല്ലെന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നിട്ടും തന്ത്രിയെ കുറ്റക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ നിയമമന്ത്രി കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത യുവതീ പ്രവേശന നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് തന്ത്രിയോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും കോൺഗ്രസ് എതിർക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനവും വിമർശനവും
എസ്ഐആർ അന്തിമ പട്ടികയിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ അധിക്ഷേപിച്ച പി സി ജോർജിൻ്റെ നടപടിയെയും കെ സി വേണുഗോപാൽ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു.
