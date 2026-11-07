'ഏത് ക്രിമിനൽ കുറ്റവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ'; വിമർശനവുമായി കെസി വേണുഗോപാൽ
രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത സംരക്ഷണം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് നല്കുന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ.
Published : November 7, 2026 at 9:04 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പോലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ നിയമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി തോൽക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി. എന്നാൽ അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ല കോൺഗ്രസെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ ദേശ് ബച്ചാവോ മഹാറാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ.
ഏത് ക്രിമിനൽ കുറ്റവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തെളിയിച്ചതാണ്. കേരളം കണ്ട അഴിമതിക്കാരനാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത സംരക്ഷണം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിജെപി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മുൻപ് സർക്കാരിൻ്റെ പണം കട്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ഇപ്പോൾ വോട്ട് വെട്ടുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നു. ഒരു രാത്രി പോലും കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഗ്യാനേഷ് എത്തി. ഇനിയും ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വിറക്കുകയാണ്. മോദിക്കും ഗ്യാനേഷിനും സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അപമാനിതനായി പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാവും നരേന്ദ്ര മോദിയെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
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