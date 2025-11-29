കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ 'ന്യൂജൻ അഴിമതി'; സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെ സി അബു
മെഡിക്കൽ കോളജ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമാണം, കോംട്രസ്റ്റ് ഭൂമിയിടപാട്, കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം മോടിപിടിപ്പിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും ആശ്രിതരുമാണെന്നും കെ സി അബു
Published : November 29, 2025 at 12:18 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 12:24 PM IST
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ നാലര പതിറ്റാണ്ടായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ 'ശാസ്ത്രീയമായ ന്യൂജൻ അഴിമതി' ആരോപണവുമായി മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സി അബു രംഗത്ത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമാണം, കോംട്രസ്റ്റ് ഭൂമിയിടപാട്, കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം മോടിപിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും ആശ്രിതരുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മെഡിക്കൽ കോളജ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് 'ന്യൂജൻ അഴിമതി'യുടെ രൂപം
മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് വലിയ അഴിമതിയാണെന്നാണ് കെ സി അബുവിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ബസ്റ്റാൻഡ് നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥലം കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടെത്തി. വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിന് പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ സ്ഥലം കോർപ്പറേഷൻ വരുതിയിലാക്കി.
പുറത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായപ്പോൾ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും ആശ്രിതരും ചേർന്ന് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലം കൈക്കലാക്കി. ഇതിൽ എളമരം കരീമിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അബു ആരോപിക്കുന്നു.
മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോർപ്പറേഷൻ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൈവശം സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥലം കൈവശമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുമായി കൈകോർത്ത് നിർമിക്കാം എന്ന പരസ്യം പുറത്തുവിട്ടു. സിപിഎം ഒത്താശയോടെ വാങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒടുവിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും റോഡിനായി കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൈവശമുള്ള 14 സെൻ്റ് സ്ഥലം വഴിക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയും ചെയ്തതിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായും അബു ആരോപിക്കുന്നു.
കോംട്രസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് മെഹബൂബ് 'അണ്ണൻ തമ്പി' കളിച്ചു
കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രതാപമായിരുന്ന കോംട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സിപിഎം രൂപീകരിച്ച സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ മറവിൽ ടൂറിസം സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് നടന്ന ഭൂമിയിടപാടാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം.
സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മെഹബൂബ്, പി സതീദേവി, മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു ടൂറിസം സൊസൈറ്റി തട്ടിക്കൂട്ടി. വെറും 45 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കോംട്രസ്റ്റിന് ഭൂമി വാങ്ങാൻ കോഴിക്കോട് സഹകരണ ബാങ്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചു. സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടറായ എം മെഹബൂബ് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റും. ഈ ഇരട്ട പദവി ഉപയോഗിച്ച് ('അണ്ണൻ തമ്പി' സിനിമയിലെന്നപോലെ) നിയമം മറികടന്ന് ലോൺ അനുവദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.
ലോൺ തിരിച്ചടക്കാതായതോടെ പിഴപ്പലിശയും നടപടികളും വന്നു. തുടർന്ന് വാങ്ങിയ വസ്തു, വാങ്ങിയതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വിലയ്ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് മറിച്ച് വിറ്റുവെന്നും, തൊഴിലാളികളെ മറന്നാണ് ഈ കച്ചവടം നടന്നതെന്നും അബു പറയുന്നു. ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ മറവിൽ നടന്ന വലിയ കൊള്ളയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിട മോടിപിടിപ്പിക്കൽ 21 കോടിയുടെ 'പെയിൻ്റ്'
നിലവിലെ മേയർ ബീനാ ഫിലിപ്പിനെ വ്യക്തിപരമായി പ്രശംസിച്ച അബു, എന്നാൽ മേയർ കസേരയിലിരുന്ന അവരുടെ കൈയും കാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും ആരോപിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത ടെൻഡർ 10 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു. എന്നാൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് 19 കോടി രൂപ കൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ, ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ രണ്ട് കോടി രൂപ വേറെയും ചെലവഴിച്ചു.
പെയിൻ്റ് അടിക്കാനും മതിൽ കെട്ടാനുമായി മൊത്തം 21 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും, മേയറിന് പിറകിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഴിമതി നടത്തുക എന്ന ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത നഗരം
നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനൊത്ത് ഉയരാൻ ഇടതു ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കെ സി അബു വിമർശിച്ചു.
നഗരത്തിൽ എവിടെയും "ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത്," "വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യരുത്," "മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത്" തുടങ്ങിയ വിലക്കുകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡുകൾ മാത്രമാണ് കാണാനുള്ളത്. എന്നാൽ, എവിടെയാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് പ്രാഥമിക കർമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്, എവിടെയാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോർഡുകളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ഇതാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
