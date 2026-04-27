''കൂടെ നിന്നവർ സഹായിച്ച് തോൽപ്പിച്ചു''; രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് കെ ബാബു

എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലും തുടർന്ന് നടന്ന 'മീറ്റ് ദി പ്രസ്' പരിപാടിയിലുമാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ ബാബു മനസ് തുറന്നത്.

പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 7:03 PM IST

എറണാകുളം: ദീർഘകാലത്തെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ തട്ടകത്തിലെ അണിയറ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ് തുറക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ ബാബു. എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലും തുടർന്ന് നടന്ന 'മീറ്റ് ദി പ്രസ്' പരിപാടിയിലുമാണ്, തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചത്. കൂടെ നിന്നവർ "ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടാണ്" താൻ മുൻപ് ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

തിരിച്ചടികൾക്ക് പിന്നിലെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ

താൻ പരാജയപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണിയറയിൽ നടന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും ഗ്രൂപ്പ് നീക്കങ്ങളെയും പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ബാബുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ. തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കൂടെയുള്ളവർ തന്നെ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുവെന്ന വലിയ പരിഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമായി. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും, അത് കഴിഞ്ഞുപോയ അധ്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി പാർട്ടിയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ഇത്തവണ നേതാക്കളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി താൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

മത്സര രംഗത്തുനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം

ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ താൻ മാനസികമായി തയാറല്ലായിരുന്നുവെന്നും, സ്ഥാനാർഥിത്വം വെള്ളിത്തളികയിൽ വച്ചുനീട്ടിയിട്ടും അത് നിരസിച്ചത് സ്വയം എടുത്ത ഏറ്റവും സംതൃപ്‌തിയുള്ള തീരുമാനമാണെന്നും കെ. ബാബു പറഞ്ഞു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എം. ലിജുവിൻ്റെയും ദീപക് ജോയിയുടെയും പേരുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. എം ലിജുവിന് അമ്പലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കാനായിരുന്നു താത്പര്യമെന്നും താനായിട്ട് ആരുടെയും പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും പൊളിഞ്ഞുവീഴുകയാണെന്നും, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബാബു നിരീക്ഷിച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമാണെന്നും, മെയ് നാലിന് ശേഷം എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ബാർ കോഴയും മാധ്യമങ്ങളും

തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ ബാർ കോഴ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ആ സമയത്ത് വലിയ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ അജണ്ട വെച്ച് വാർത്തകൾ നൽകുന്ന കാലമാണിതെങ്കിലും, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മനപ്പൂർവ്വമല്ല തനിക്കെതിരെ വാർത്തകൾ നൽകിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് തനിക്കിഷ്‌ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ് ആർ. ഗോപകുമാർ, സെക്രട്ടറി എം. ഷജിൽ കുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ദീപക് ജോയ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

