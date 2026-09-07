ചിറ്റൂർ മുൻ എംഎൽഎ കെ അച്യുതൻ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് ജനകീയനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്
1996 മുതൽ 2011 വരെ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരള നിയമസഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ചു
Published : September 7, 2026 at 11:49 AM IST
പാലക്കാട്: ചിറ്റൂർ മുൻ എംഎൽഎയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ അച്യുതൻ (76) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ആലത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നിലവിലെ ചിറ്റൂർ എംഎൽഎ സുമേഷ് അച്യുതൻ്റെ പിതാവാണ്. ചിറ്റൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് പാതിരാത്രിയിലും വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'അച്ചുവേട്ടൻ' എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ചിറ്റൂരിൻ്റെ ജനനായകൻ
1996 മുതൽ 2011 വരെ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരള നിയമസഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1996, 2001, 2006, 2011 വർഷങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മികച്ച വിജയമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. 2016ൽ മുൻ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നത്.
ജനങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പം കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മന്ത്രിസ്ഥാനം പോലും അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്നുവച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിയായാൽ ചിറ്റൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായി ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും, തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒപ്പം നിൽക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ആ പദവി നിരസിച്ചത്. ചിറ്റൂരുകാരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവിനെയാണ് നാടിന് നഷ്ടമായത്.
സഹകരണ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യം
കർഷകൻ, സഹകരണ പ്രവർത്തകൻ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന കെ അച്യുതൻ തത്തമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1979 മുതൽ 1996 വരെ ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പ്രാഥമിക കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കർഷകർക്ക് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു. 1950 ഫെബ്രുവരി 24ന് തത്തമംഗലം സ്വദേശികളായ കിട്ടുണ്ണിയുടെയും കെ വള്ളിയുടെയും മകനായാണ് ജനനം. സികെ സുധയാണ് ഭാര്യ. സുമേഷ് അച്യുതനെ കൂടാതെ ഒരു മകൾ കൂടിയുണ്ട്.
പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു.
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ചിറ്റൂരിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു കെ അച്യുതനെന്ന് നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും, സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ച മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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