'16 വയസിൽ കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പക്വതയുണ്ട്'; ജുവനൈൽ പ്രായപരിധി കുറയ്ക്കാൻ നിയമനിർമാണം വേണമെന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി
നെടുമ്പാശേരിയിൽ 19-കാരൻ മദ്യലഹരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ കാറോടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദാരുണമായ വാഹനാപകടം ഹർജിയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു.
Published : November 14, 2026 at 4:47 PM IST
എറണാകുളം: കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ (ജുവനൈൽ) പ്രായപരിധി 16 വയസ്സായി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം നിയമനിർമ്മാണസഭ പരിഗണിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. 16 വയസാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പക്വത കൈവരുന്നുണ്ടെന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവണതയും, അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിയമനിർമ്മാണസഭകൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരള അബ്കാരി നിയമത്തിലെ 15A, 15B വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 23 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലൈസൻസുള്ള ബാറുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. നെടുമ്പാശേരിയിൽ 19-കാരൻ മദ്യലഹരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ കാറോടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദാരുണമായ വാഹനാപകടം ഹർജിയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു.
18 വയസിന് താഴെയുള്ളവർ പോലും നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവഗണിച്ച് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന മദ്യം കഴിച്ച് മാരകമായ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 23 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകരുതെന്ന അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. കേസ് തുടർപരിഗണനയ്ക്കായി നവംബർ 24-ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നല്കിയ ഹര്ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. നിയമപരമായ നിരോധനം നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, പ്രായം പരിശോധിക്കാതെ 23 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലെ ബാറുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നെടുമ്പാശ്ശേരി അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, അപകടത്തിന് മുമ്പ് 19 വയസ്സുള്ള പ്രതികൾക്ക് എറണാകുളത്തെ വിവിധ ബാറുകളിൽ നിന്ന് മദ്യം ലഭിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബ്കാരി നിയമപ്രകാരം എക്സൈസ് വകുപ്പ് മൂന്ന് ബാറുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില ബാറുടമകളുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിലാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് ബാറുകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മദ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പുനൽകുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വതന്ത്ര വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുക, മദ്യം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായം പരിശോധിക്കാൻ ബാറുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഐഡി പരിശോധനാ സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കുക, 23 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകുന്ന ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് ഉടൻ റദ്ദാക്കുകയും ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുജന പരാതി പരിഹാര ഹോട്ട്ലൈൻ ആരംഭിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എക്സൈസ് മന്ത്രി, എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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