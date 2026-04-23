ഇത് ആചാരമല്ല, വെറും എൻജോയ്‌മെൻ്റ്; ഇനി ഡിജിറ്റല്‍ വെടിക്കെട്ട് മതി, കേരളം മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന് പിഎസ് ഗോപിനാഥൻ

കേരളത്തിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഉഗ്രശബ്‌ദ വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് പകരം ആധുനികമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു...

Collage of P S GOPINATHAN, Crackers (File/ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 11:51 AM IST

4 Min Read
"ചാരപ്പെരുമയുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഉഗ്രശബ്‌ദ വെടിക്കെട്ടുകൾ മനുഷ്യ ജീവനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചെറുതല്ല. വെടിക്കെട്ടപകടങ്ങളുടെ കണ്ണീർചിത്രങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി ഡിജിറ്റൽ വെടിക്കെട്ടുകൾ പോലുള്ള സുരക്ഷിതമായ ബദലുകളെക്കുറിച്ച് കേരളം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം" -തൃശൂര്‍ മുണ്ടിത്തക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ 13 പേര്‍ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ 2016-ലെ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണിത്

ശബ്‌ദമലിനീകരണവും അപകടസാധ്യതയും കുറഞ്ഞ ഇത്തരം നൂതന രീതികൾ ഉത്സവങ്ങളുടെ മാറ്റ് കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക്. മുൻകരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വേണ്ട രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഗോപിനാഥൻ പറയുന്നു.

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രം (Facebook @ Minister K rajan)

110ലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടിന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാരക രാസവസ്‌തുവായ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടിത്തക്കോട് വെടിക്കെട്ടിലും അനുമതിയില്ലാത രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് തൻ്റെ നിഗമനമെന്നും എന്താണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തട്ടെയന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പടക്ക നിര്‍മാണശാലകളും വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നവരും കൃത്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നും പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ പടക്കങ്ങളും നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിൻ്റെ അളവ് പാലിക്കേണ്ടതിന് കൃതൃമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും നിരവധി പടക്ക നിര്‍മാണശാലകളോ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരോ ഇത്തരം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

P S GOPINATHAN (File/ETV Bharat)

ഉഗ്ര ശബ്‌ദ വെടിക്കെട്ടിന് ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍

പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമാകുന്ന വെടിക്കെട്ട് പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് മനുഷ്യ ജീവന് മാത്രമല്ല ഭീഷണിയെന്നും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കുമാകെ ദോഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെടിക്കെട്ടുകളിൽ ശബ്‌ദത്തിന് പ്രാധാന്യം കുറച്ച്, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേതുപോലെ വർണങ്ങൾക്കും വെളിച്ചത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ തന്നെ താൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉഗ്ര ശബ്‌ദത്തിനായി സ്‌ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്‌തുക്കള്‍ക്ക് പകരം വര്‍ണ വിസ്‌മയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

വര്‍ണ വിസ്‌മയവും ലൈറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ പോലും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സാങ്കേതിക വിദ്യയും കാലഘട്ടവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും പുരോഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റല്‍ വെടിക്കെട്ട് നല്ലൊരു മാര്‍ഗമാണ്. സാധാരണ വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് പകരമായി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സുരക്ഷിതമായ പ്രദർശനങ്ങളാണിത്.

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രം (File/ETV Bharat)

കരിമരുന്നിന് പകരം ശക്തമായ ലേസർ രശ്‌മികളും ലൈറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്ത് വർണങ്ങൾ വിരിയിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിൽ സ്ഫോടനമോ പുകയോ ശബ്‌ദ മലിനീകരണമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആകാശത്ത് പലതരം രൂപങ്ങളും വർണവിസ്‌മയങ്ങളും ലേസർ വഴി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിദേശത്തൊക്കെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശബ്‌ദമില്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യനെന്ന പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ശല്യമുണ്ടാകില്ല. സാധാരണ വെടിക്കെട്ടിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാകുമ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ വെടിക്കെട്ടിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവേ വരുന്നുള്ളൂവെന്നും ഗോപിനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുൻകരുതലുകള്‍

വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി കൃത്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും റിസ്‌ക് അസസ്‌മെൻ്റും നടത്തണം. വെടിക്കെട്ട് തൊഴിലാളികൾക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത പരിശീലനവും ബോധവൽക്കരണവും നൽകണം. ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണം. രാത്രി വൈകിയുള്ള വെടിക്കെട്ടുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പുറ്റിങ്ങല്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശുപാർശകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അവ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന് തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോടുണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രം (Facebook @ Minister K rajan)

ഇത് ആചാരമല്ല, എൻജോയ്‌മെൻ്റ് മാത്രം, സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടെന്ന് പറയാം

അതേസമയം, വെടിക്കെട്ട് എന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് കുറച്ചുപേര്‍ എൻജോയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ആചാര അനുഷ്‌ഠാനത്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് പലര്‍ക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ അത് ശരിയല്ല, കാരണം തൃശൂര്‍ പൂരം എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ എല്ലാ മതക്കാരും അത് കാണാൻ അവിടെ എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വെടിക്കെട്ട് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിരവധിപേര്‍ എത്തുന്നതെന്നും ഇനി വെടിക്കെട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ വിശ്വാസികള്‍ ആകണമെന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രം (Facebook @ Minister K rajan)

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ വെടിക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏതൊരു സര്‍ക്കാരും അങ്ങനെയൊരും തീരുമാനം എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ഗോപിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇനിയും അപകടങ്ങള്‍ വിളിച്ചുവരുത്തരുത്. മനുഷ്യ ജീവന് പ്രാധാന്യം നല്‍കണം. അതീവ സുരക്ഷയോടെ മുൻകരുതലുകളും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് വെടിക്കെട്ട് നടത്തണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ വെടിക്കെട്ടിലേക്ക് മാറണമെന്നും പരിസ്ഥിതിയെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്താണ് പുറ്റിങ്ങല്‍ വെടിക്കെട്ട് അപകടം?

2016 ഏപ്രിൽ 10-ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. മീനഭരണി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന മത്സര വെടിക്കെട്ടിനിടെ പുലർച്ചെ ഏകദേശം 3:30-നാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ആകാശത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട ഒരു അമിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ താഴെ പടക്കം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് (കമ്പപ്പുര) വീണു.

ഇതോടെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ വൻ പടക്കശേഖരം ഒന്നാകെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ 110 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 350-ലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളും സമീപത്തുള്ള നൂറിലധികം വീടുകളും പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു.

പുറ്റിങ്ങല്‍ അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രം (File/ETV Bharat)

ഈ ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. ഗോപിനാഥൻ കമ്മീഷൻ 2019 ജൂലൈയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ കളക്ടറും പൊലീസും പരാജയപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് വെടിക്കെട്ട് നടത്താനുള്ള 'മൗനാനുവാദമായി' സംഘാടകർ കരുതി. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് 'മത്സര വെടിക്കെട്ട്' നടത്തിയത്.

വൻതോതിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ശേഖരിക്കുകയും സുരക്ഷാ ദൂരപരിധി പാലിക്കാതെ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. വെടിക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് പോലുള്ള മാരക രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Also Read: തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ടുണ്ടാകില്ല? നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാർ

