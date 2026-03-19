സീതാറാം യെച്ചൂരി മുതല്‍ പിണറായിവരെ ആതിഥേയർ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് കണ്ണൂരിലെ 'ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവ്'

Published : March 19, 2026 at 9:13 PM IST

കണ്ണൂര്‍: വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തില്‍ മൂന്നാം വിജയം തേടി കളത്തിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതേ ധര്‍മ്മടം മണ്ഡലത്തില്‍ പിണറായിയില്‍ നിന്ന് ഏറെ അകലെയല്ലാതെ മേലൂരില്‍ ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്. ജനമനസുകളില്‍ എന്നും ആവേശത്തിരമാലകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു പിടി നേതാക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാല ഓര്‍മ്മകളടക്കം പേറിക്കൊണ്ട് തലയുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന, ദേശ വാസികള്‍ 'ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവ്' എന്നു വിളിക്കുന്ന പൗരാണിക കെട്ടിടം.

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവിന് അയവിറക്കാനുള്ളത് ജനമനമറിഞ്ഞ ജനനായകരുടെ സാമീപ്യത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളാണ്. തലശേരിയില്‍ നിന്ന് പിണറായി റൂട്ടില്‍ എട്ടു കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം ചെന്നാല്‍ ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവിലെത്താം. മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി രൂപം കൊണ്ട പാറപ്രത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏറെ ദൂരമില്ല. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ പണിത ബംഗ്ലാവിന് 22 മുറികളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് യെച്ചൂരി റൂം എന്നാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തായാലും മറ്റേത് പരിപാടിക്കായാലും സീതാറാം യെച്ചൂരി കണ്ണൂര്‍, തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് എത്തിയാല്‍ താമസം എന്നും ജഡ്‌ജിബംഗ്ലാവിലായിരുന്നു.

സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരി മുതല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇന്നത്തെ സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ വി മുരളീധരനും പികെ കൃഷ്‌ണദാസും വരെയുള്ളവര്‍ ഇവിടത്തെ ആതിഥ്യത്തിന്‍റെ രുചി അറിഞ്ഞവരാണ്.

ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യ കേരളം വന്നതിനു ശേഷമുള്ള കഥകളാണെങ്കില്‍ അതിനേക്കാള്‍ സമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വേറേയുമുണ്ട് ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവിന്. വളരെയേറെ ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടും കൂടിയാണ് ദേശവാസികള്‍ ഈ ബംഗ്ലാവിനെ കാണുന്നത്. ഈ ബംഗ്ലാവിന്‍റെ ഭൂതകാലം കണ്ട നാട്ടുകാരി കൂടിയായ 94 പിന്നിട്ട വാണിയന്‍കുനി ശാരദ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്ന കഥ ഇപ്രകാരമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ലോക ബാങ്കിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലും ദീര്‍ഘകാലം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ഡോ പ്രീത ചാത്തോത്തും സഹോദരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഈ ബംഗ്ലാവ് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. പ്രശസ്തമായ ഹൈഡല്‍ബര്‍ഗ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ തുടര്‍പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോ പ്രീത ആഗോള തലത്തില്‍ത്തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റും പ്രഭാഷകയുമൊക്കെയാണ്. 42 വര്‍ഷമായി അമേരിക്കയില്‍ സ്ഥിര താമസക്കാരിയായ ഡോ. പ്രീത ചാത്തോത്തും സഹോദരങ്ങളും അമൂല്യ നിധി പോലെയാണ് ഈ ചരിത്ര സ്‌മാരകം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്"

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും ഇംഗ്ലീഷുകാരും മറ്റ് വിദേശ ശക്തികളും പണിത നിരവധി ബംഗ്ലാവുകളുള്ള നാടാണ് മലബാര്‍. ചരിത്ര സ്‌മാരകങ്ങളാവേണ്ടിയിരുന്ന നിരവധി ബംഗ്ലാവുകള്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ബംഗ്ലാവുകള്‍ അപൂര്‍വ്വമായുണ്ട്. അവയില്‍ കാണാകഥകളും കേട്ടുകേള്‍വികളും കൊണ്ട് പ്രശസ്‌തമായവയുമുണ്ട്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ബംഗ്ലാവും കണ്ണൂരിലെ മുസാവരി ബംഗ്ലാവുമല്ലൊം ഇന്നും ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്.

അഞ്ചരക്കണ്ടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബംഗ്ലാവുകള്‍ക്ക് പടനീക്കങ്ങളുടേയും ജനവിരുദ്ധതയുടേയും കഥകളാണ് പറയാനുളളത്. എന്നാല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജില്ലാ ജഡ്‌ജിയായിരുന്ന റാവു ബഹദൂര്‍ ടി.വി നാരായണന്‍ നായര്‍ 1866 ല്‍ പണിതീര്‍ത്ത ഈ ബംഗ്ലാവിന് നീതിയുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് എക്കാലവും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുടെ കൈവരിയായ പുതുവയല്‍ കടവിന് അഭിമുഖമായി അന്തസും പ്രൗഢിയും മുഖമുദ്രയാക്കി ഇന്നും പരിലസിക്കുകയാണ് ദി. ഹെറിട്ടേജ് 1866.

160 വര്‍ഷത്തെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം കൈവരിച്ച് ദി ഹെറിട്ടേജ് 1866 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ചരിത്ര നിയോഗമാകാം. സ്വാതന്ത്ര സമര സേനാനിയും ഗാന്ധിജിയുടെ ശിഷ്യനുമായ വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ചാത്തോത്ത് രൈരു നായരും ഭാര്യ നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മയുമായിരുന്നു ഈ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഉടമകള്‍. 1979ല്‍ ജഡ്‌ജിയുടെ അവകാശികളില്‍ നിന്നും രൈരു നായരുടെ മൂത്ത സഹോദരന്‍ കെ.പി. എന്‍. നായരാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് സഹോദരനില്‍ നിന്നും രൈരു നായര്‍ ഈ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പൈതൃക രൂപം മാറ്റാതെ നവീകരിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുളള നാല് കെട്ടായി മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.

രൈരു നായരുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം മക്കള്‍ ഈ ചരിത്ര ഭവനം ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി സംരക്ഷിച്ച് ഹെറിട്ടേജ് ഹോം ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2023ല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ 'ദി. ഹെറിട്ടേജ് 1866 @ ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവ്' എന്ന പേരില്‍ പുനര്‍ നാമകരണം ചെയ്‌തു. വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരെ അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന ഈ ബംഗ്ലാവ് ചില ഫീച്ചര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും പരസ്യ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും ലോക്കേഷനായിട്ടുണ്ട്.

പരമ്പരാഗത കേരള ശൈലിയിലുളള വാസ്‌തു, മനോഹരമായ മര അലങ്കാരങ്ങള്‍, പുരാതന ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ എന്നിവ ഈ ഭവനത്തിന് പഴമയുടെ പ്രൗഢി നല്‍കുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് രൈരു നായര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച കൂജ ഉള്‍പ്പെടെ പുരാവസ്‌തു ശേഖരവും ഈ ബംഗ്ലാവിന് ചരിത്ര പരമായ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു. ജഡ്‌ജി ബംഗ്ലാവില്‍ ആകെയുള്ള 22 മുറികളില്‍ എട്ട് മുറികളാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ നല്‍കിപ്പോരുന്നത്.

