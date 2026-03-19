സന്ദീപ് വാര്യരുടെ സ്വീകരണ പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം; പ്രതിഷേധം ശക്തം
Published : March 19, 2026 at 8:30 PM IST
കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് വാര്യരുടെ സ്വീകരണ പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം. മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ മനു മാത്യു, ക്യാമറാമാൻ ധനേഷ് എന്നിവരെയാണ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പ്രതികരണം എടുത്ത ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മുസ്ലിം ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും കാഞ്ഞങ്ങാട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. മനുവിൻ്റെ കൈയിലും ധനേഷിൻ്റെ മുഖത്തും സാരമായി പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെയുള്ള യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ കൈയേറ്റത്തില് പ്രതിഷേധം
തൃക്കരിപ്പൂരില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായ സന്ദീപ് വാര്യര് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ ശേഷം പ്രതികരണമെടുത്തു മടങ്ങുകയായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ കൈയേറ്റത്തില്, കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോര്ട്ടര് മനു മാത്യു, ക്യാമറാമാന് ധനേഷ് എന്നിവരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് കൈയേറ്റം ചെയ്തത്. ഇവര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പിടിച്ചു തള്ളി കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറോളം പ്രവര്ത്തകര് സ്വീകരണ പരിപാടിക്കെത്തിയിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുന്നതിനിടെ അസഭ്യവര്ഷമുണ്ടായതായും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിൽ സുപ്രധാനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ വാര്ത്തകള് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നവരാണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്. അവരുടെ ജോലി തടസപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള പ്രവൃത്തികള് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നും, ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളില് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തകരെ മാറ്റി നിര്ത്താനും നടപടിയെടുക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട പാര്ട്ടി നേതൃത്വങ്ങള് തയ്യാറാകണമെന്നും പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വളരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സന്ദീപ് വാര്യറെ കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ കാസർകോട് ഡിസിസി കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സന്ദീപ് വാര്യറെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ തൃക്കരിപ്പൂർ സീറ്റിനായി കോൺഗ്രസിൽ വാദമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയെയും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യറെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വളരെ ചൂടേറിയ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
