അന്തരിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം; കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെയെന്നല്ല, ഏത് മനുഷ്യനെതിരെയുമാകട്ടെ, ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിതമായി വിദ്വേഷവും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സാമൂഹിക സംസ്കാരത്തിന് തന്നെ തീരാക്കളങ്കമാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
Published : September 11, 2026 at 1:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെയെന്നല്ല, ഏത് മനുഷ്യനെതിരെയുമാകട്ടെ, ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിതമായി വിദ്വേഷവും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സാമൂഹിക സംസ്കാരത്തിന് തന്നെ തീരാക്കളങ്കമാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. മുഖമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഐ.ഡികളിൽ നിന്ന് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ത് മാനവികതയെ കുറിച്ചും എന്ത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ അന്വേഷണാത്മക വാർത്തകളുടെ പേരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ഈ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെത്തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല.
എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബും ജിജോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ആർക്കെതിരെയായാലും ഇത്തരം നിന്ദ്യവും ക്രൂരവുമായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
അന്തരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയാ പ്ളാറ്റ് ഫോമുകളിൽ കടുത്ത അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. മരണം ആരെയും വിശുദ്ധനാക്കുന്നില്ലെന്നും മരണത്തോടെ മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ചെയ്തികൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നുമുളള കമന്റുകളോടെയാണ് അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം-
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ജിജോ ജോണ് പുത്തേഴത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്പാടിന് പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നടക്കുന്ന സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്.
നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനെതിരെയെന്നല്ല, ഏത് മനുഷ്യനെതിരെയുമാകട്ടെ, ഇത്തരത്തില് സംഘടിതമായി വിദ്വേഷവും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സാമൂഹിക സംസ്കാരത്തിന് തന്നെ തീരാക്കളങ്കമാണ്. മുഖമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഐ.ഡികളില് നിന്ന് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് എന്ത് മാനവികതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എന്ത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്?
മുന്കാലങ്ങളില് അദ്ദേഹം നല്കിയ അന്വേഷണാത്മക വാര്ത്തകളുടെ പേരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ഈ അധിക്ഷേപങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്റെ കര്ത്തവ്യ നിര്വഹണത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെത്തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരില് ഇത്തരത്തില് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല.
എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബും ജിജോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നല്കിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തില് പരിഗണിക്കും. കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കര്ശന നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കും. ആര്ക്കെതിരെയായാലും ഇത്തരം നിന്ദ്യവും ക്രൂരവുമായ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല.
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