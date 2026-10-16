വിജയ് വരില്ല! പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേരളാ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി
തൃശൂരിലെത്തി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മോശം കാലാവസ്ഥയും കനത്ത മഴയും കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 16, 2026 at 4:15 PM IST
തൃശൂർ: നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജോസഫ് വിജയിയുടെ കേരളയാത്ര റദ്ദാക്കി. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. മഴയെ തുടർന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്കുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയ്ക്ക് പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കൽ. തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ കല്യാൺ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്താനിരുന്നത്. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉടമ ടിഎസ് കല്യാണരാമൻ്റെ വസതിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഗാന്ധിപുരത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘പെരിയാർ അറിവുലകം’ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടത്തിന് ശേഷം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം തൃശൂരിലെത്തി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മോശം കാലാവസ്ഥയും കനത്ത മഴയും കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര സാധ്യമല്ലാതെ വന്നതോടെ അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പ്രത്യേക സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിപുലമായ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ കല്യാൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഒരുക്കങ്ങളും ആരാധകരുടെ ആവേശവും
മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള വിജയിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കാൻ തൃശൂർ ശോഭാ സിറ്റിക്ക് സമീപം വൻതോതിൽ ആരാധകരും പൊതുജനങ്ങളും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. നവരാത്രി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ ചെലവഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു കല്ല്യാൺ ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ യാത്ര റദ്ദാക്കിയതോടെ മറ്റൊരു ദിവസം താൻ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ വരുമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പുനൽകിയതായി കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ ടിഎസ് കല്യാണരാമൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, കേരള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയ് നേരിട്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിലുള്ള ഖേദം അദ്ദേഹം സംഘാടകരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം യാത്ര റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നതായി മാത്രമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവസാന നിമിഷമാണ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് ആരാധകർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ നിരാശയ്ക്കും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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