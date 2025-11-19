മുനമ്പം സമരസമിതി കൺവീനർ പിന്മാറി; ജോസഫ് ബെന്നി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയല്ല, കോൺഗ്രസ് നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി
സമരസമിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ജോസഫ് ബെന്നി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 19, 2025 at 7:31 PM IST
എറണാകുളം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുനമ്പം സമരസമിതിയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സമരസമിതി കൺവീനർ ജോസഫ് ബെന്നി മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. സമരസമിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ജോസഫ് ബെന്നിയെ വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുനമ്പം ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഡിസിസി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മുമ്പ് സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജോസഫ് ബെന്നി, മുനമ്പത്തെ ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ തുടർനടപടി വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ച കേസിൽ മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് കരമടക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ (എജി) കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സർക്കാരിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലവിലെ തീരുമാനം.
എന്നാൽ, മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തല്ലെന്ന സുപ്രധാനമായ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും, സർക്കാർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വൈകുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. "സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. കിടപ്പാടമാണ് എൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം," ജോസഫ് ബെന്നി പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാറിന് നന്ദിയറിയിച്ച് ജോസഫ് ബെന്നിയുൾപ്പടെയുളള സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി പി രാജീവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു തരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലന്നും ജോസഫ് ബെന്നി ആരോപിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം പാർട്ടി മെമ്പറായിരുന്ന താൻ , മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കിയിരുന്നില്ല. കിടപ്പാടമാണ് തൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും ജോസഫ് ബെന്നി പറഞ്ഞു.
മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും ഒരുപോലെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു ബിജെപി ശ്രമം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരിട്ട് മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടേണ്ടിവരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കൊച്ചിയിലെത്തി വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് മുനമ്പം സമരസമിതി ബിജെപിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയത്.
മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് , കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയതോടെയാണ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനം തുടരാമെന്നും, മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയല്ലന്ന സുപ്രധാനമായ വിധി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു സമരസമിതി സർക്കാറിനെ പുകഴ്ത്തിയും പിന്തുണച്ചും രംഗത്തെത്തിയത്.
Also Read: ചരിത്രം രചിച്ച് 14 ഡോക്ടർമാർ; ഒരേ ബാച്ച്, 14 ജില്ലകൾ, ഒരേ ദിവസം കൂട്ടവിരമിക്കൽ