'ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ'; ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജോസ് കെ മാണി
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 10 സീറ്റുകളും വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം. രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വിജയസാധ്യതയെന്നും പരാജയ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പക്ഷം.
Published : February 6, 2026 at 6:05 PM IST
കോട്ടയം: കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജോസ് കെ മാണി. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് കേരള കോണ്ഗ്രസ് രക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. അവർക്ക് യുഡിഎഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും യുഡിഎഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
''പണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങള് അനുഭവിച്ചു. അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇവിടേക്ക് വന്നാല് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാം. ഇതു പറയുമ്പോള് അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങിനെയല്ല എന്നെല്ലാം അവര് പറഞ്ഞേക്കാം. എന്തായാലും തീരുമാനം അവരുടേതാണ്''. ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻപ് തറവാട്ടില് വന്നപ്പോള് എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോള് അവിടെയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 10 സീറ്റുകളും വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം. രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വിജയസാധ്യതയെന്നും പരാജയ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുമാണ് യുഡിഎഫ് പക്ഷം പറയുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ എൽഡിഎഫ് ക്ഷണം.
"സീറ്റ് ചർച്ചകൾ ആശാവഹം"
വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചിരുന്ന പത്ത് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കടുത്തുരുത്തി എംഎൽഎയും കേരള കോൺഗ്രസ്(ജെ) പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമായ അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു.
സീറ്റ് ചർച്ചകൾ നിലവിൽ ആശാവഹമായിട്ടാണ് യുഡിഎഫിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ വരുന്ന ചർച്ചകൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്നും മോൻസ് ജോസഫും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജയ സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് വിഭജനം ഉണ്ടാകുക. ഇതിനാൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി ചെയർമാൻ പിജെ ജോസഫിനെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാരസമിതി യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തന്ത്രവും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു പാർട്ടിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്വാഭാവികമായും സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെന്നും ചർച്ചയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ സീറ്റിലും വിജയം നേടുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: 'ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പിന്തുണച്ചാൽ സ്വീകരിക്കും'; അവർക്ക് മതരാഷ്ട്രവാദമില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ