ജോസ് കെ. മാണി യുഡിഎഫിലേക്കെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തം; നിഷേധിച്ച് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

എല്‍ഡിഎഫ് മധ്യമേഖല ജാഥ ജോസ് കെ. മാണി നയിക്കുമെന്ന് റോഷി, പ്രതികരിക്കാതെ ജോസ് കെ മാണി

JOSE K MANI UDF LDF KERALA CONGRESS
റോഷി അഗസ്റ്റിനും ജോസ് കെ മാണിയും- ഫയല്‍ചിത്രം (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 11:34 AM IST

2 Min Read
കോട്ടയം/ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടു മുന്നിലെത്തി നിൽക്കെ എൽഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ച് ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുന്നണി മാറ്റ ചർച്ചകൾ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെ മധ്യകേരളത്തിലെ തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുന്നണി മാറ്റ നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കമില്ലെന്നും ഇടതുമുന്നണിയുടെ മൂന്ന് മേഖലാ ജാഥകളിൽ മധ്യമേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് ജോസ് കെ മാണി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രതിനിധിയായ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.

അതേസമയം, എൽഡിഎഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എന്നും അതിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ താൻ ഒന്നും പറയില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് യുഡിഎഫിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും എൽഡിഎഫിൽ നിന്നും എൻഡിഎയിൽ നിന്നും കക്ഷികൾ യുഡിഎഫിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കെത്തുമെന്നും സതീശൻ ആവർത്തിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. ഇക്കാര്യം മാധ്യമ ചർച്ചയായതോടെയാണ് ജോസ് കെ മാണി എവിടെയെന്ന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ജോസ് കെ മാണി ഡൽഹിയിലാണെന്ന വിവരം വരുന്നത്. ജോസ് കെ മാണിയുമായി സോണിയ ഗാന്ധി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മുന്നണി പ്രവേശനത്തിന് ജോസ് കെ മാണി ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചതായാണ് വിവരം. പാലാ സീറ്റ് അടക്കം കേരള കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെന്നും വിവരമുണ്ട്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഇടപെടലും ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായതായി സൂചനകളുണ്ട്. അതേസമയം മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെ 'തുടരും' എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കുമൊപ്പം സദസ്സിനെ अभिവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചു.

ഇതോടെ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, റാന്നി എംഎൽഎ പ്രമോദ് നാരായണൻ എന്നിവരും ഇതേ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു. റോഷിയും പ്രമോദ് നാരായണനും എൽഡിഎഫിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാൽ പൂഞ്ഞാർ എംഎൽഎ സെബാസ്റ്റിയൻ കുളത്തുങ്കൽ, ചങ്ങനാശേരി എംഎൽഎ ജോബ് മൈക്കിൾ എന്നിവർ ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമാണ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എംഎൽഎയും സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പുമായ ഡോ. എൻ. ജയരാജ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

