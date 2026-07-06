"പാലാ നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയം, സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്കൊപ്പം സഹകരിക്കില്ല": ജോസ് കെ മാണി
ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടവും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കും.സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആറുമാസമായി പാലായിൽ ഭരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : July 6, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 3:13 PM IST
കോട്ടയം: ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടവും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ളത് പ്രാദേശികമായ വിഷയമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി. വിഷയത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മായി യാതൊരു കാരണവശാലും സഹകരിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് തോമസ് കുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം. ദിയ ബിനുവുമായുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാന് താത്പര്യമില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു.
പാലായിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അഭിപ്രായം പറയാന് താന് ആളല്ലെന്നായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണി യുടെ മറുപടി. പാലാ അനാഥമായി പോകാൻ പാടില്ലെന്നും സ്വതന്ത്ര മുന്നണിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആറുമാസമായി പാലായിൽ ഭരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്കൊപ്പം സഹകരിക്കില്ല
സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്കൊപ്പം സഹകരണത്തിന് താത്പര്യമില്ലെന്ന് പാലാ നഗരസഭയിലെ തർക്കത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ പറഞ്ഞു.
സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്കൊപ്പം ഒരു സഹകരണത്തിനും ഇല്ലെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളാ കോൺഗ്രസ് എം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണത്തിന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആകാമായിരുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും അധികം കൗൺസിലർമാരുള്ളത് എൽഡിഎഫിലും കേരള കോൺഗ്രസിലുമാണ്. എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര മുന്നണിക്ക് ഒപ്പം കൂടുമ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാമെന്നും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം?
ഡിവൈഎഫ്ഐ സമ്മേളനത്തിന് കൊട്ടാരമറ്റം സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടുകൊടുത്ത പാലാ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ദിയാ ബിനു പുളിക്കകണ്ടത്തിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസുമായി പാലാ നഗരസഭ ഭരണസമിതിയിലെ കനത്ത തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാലാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കി.
സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടുനൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്താന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് ദിയ ബിനു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ഈ തീരുമാനം പാലാ നഗരസഭയിലെ ഭിന്നതകൾക്ക് കാരണമായത്. ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ച ദിയ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ പൊതു അഭിപ്രായം.
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