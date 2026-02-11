ETV Bharat / state

'റോഷിക്ക് ചോരത്തിളപ്പാണ്'; പാലാ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി, തീരുമാനം പാർട്ടി എടുക്കും

മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കൈയിട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ വരെ തയാറാണെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

Jose K Mani Pala candidacy Roshy Augustine Kerala Congress Kerala Assembly election news Kerala Congress symbol dispute
ജോസ് കെ മാണി എൽഡിഎഫ് വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രയിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നടത്തിയ പാലാ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം സ്ഥിരീകരിക്കാതെ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. പാലായിൽ താൻ മത്സരിക്കണമെന്നത് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ചോരത്തിളപ്പുള്ള നേതാവാണെന്നുമായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം. സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും ആ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സജീവമായി നേരിടുമെന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കെഎസ്‌സിയിലൂടെ വളർന്നുവന്ന നേതാവാണെന്നും ആ ചോരത്തിളപ്പ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി മറുപടി നൽകി. സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്നും താൻ മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നും ജോസ് കെ മാണി തമാശരൂപേണ പ്രതികരിച്ചു. ജോസ് കെ മാണി ഒഴിഞ്ഞുമാറുമ്പോഴും ഈ വിഷയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സജീവ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മുന്നണി മാറ്റ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാലാ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ പാർട്ടിയിൽ റോഷി കൂടുതൽ കരുത്തനാകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

കേരള കോൺഗ്രസ് പേരിനെ ചൊല്ലി തർക്കം

അതേസമയം 'കേരള കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരിനെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ചൊല്ലി ജോസ് കെ മാണിയും പി സി തോമസും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും രൂക്ഷമായി. ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 'കേരള കോൺഗ്രസ്' എന്ന ഒറ്റ പാർട്ടിയേ ഉള്ളൂവെന്നും അത് പി ജെ ജോസഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണെന്നും പി സി തോമസ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ തറവാട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ജോസ് കെ മാണി രംഗത്തെത്തി. ബ്രാക്കറ്റില്ലാത്ത കേരള കോൺഗ്രസ് ആണ് തറവാട് എങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവർ ചിഹ്നത്തിനും പേരിനുമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷന് മുൻപിൽ വന്നതെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ചോദിച്ചു. അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇതിനിടെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ പി സി തോമസ് അറിയിച്ചു.

മുന്നണി മാറ്റ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി

യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ജോസ് കെ മാണി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. താൻ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കൈയിട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ വരെ തയാറാണെന്നും അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വികസന കാര്യങ്ങളിൽ മറുപടി ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വന്യമൃഗശല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനുള്ളിലെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമഭേദഗതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാംസ്കാരിക നായകൻ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ കാണുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി മറുപടി നൽകി.

Also Read:- എയിംസ്: പന്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കോർട്ടിൽ; 4 പേരുകൾ നൽകണം, വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം ആലപ്പുഴയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

TAGGED:

JOSE K MANI PALA CANDIDACY
ROSHY AUGUSTINE KERALA CONGRESS
KERALA ASSEMBLY ELECTION NEWS
KERALA CONGRESS SYMBOL DISPUTE
JOSE K MANI PALA ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.