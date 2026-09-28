ഇഎസ്എ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫിന് വീഴ്ച പറ്റി; ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി
2026 സെപ്റ്റംബർ 24ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ 98 വില്ലേജുകളിലായി 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് ഇഎസ്എയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : September 28, 2026 at 1:42 PM IST
കോട്ടയം: പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുമായി (ഇഎസ്എ) ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വിജ്ഞാപനത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ 25 വില്ലേജുകളിൽ കൃഷിഭൂമി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2026 സെപ്റ്റംബർ 24ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ 98 വില്ലേജുകളിലായി 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് ഇഎസ്എയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൃഷിഭൂമിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2014ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 123 ഇഎസ്എ വില്ലേജുകളിൽ പഞ്ചായത്ത്, വനം, റവന്യൂ, കൃഷി, സർവേ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അഞ്ചംഗ സർക്കാർ സമിതി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇഎസ്എ ഭൂമി 8,484.05 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ 7,596.67 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനവും 887.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വന പ്ലാൻ്റേഷനുമാണെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി.
കണക്കുകളിലെ വൈരുധ്യം
പഴയ കണക്കുകൾക്ക് വിപരീതമായാണ് നിലവിലെ പട്ടികയിൽ 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ 25 വില്ലേജുകളിൽ കൃഷിഭൂമി ഇഎസ്എ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാണ്. 2014ലെ അഞ്ചംഗ സർക്കാർ സമിതി നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പും 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച കണക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സർക്കാർ അടിയന്തരമായി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരട് വിജ്ഞാപനം വന്ന് 60 ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ 35 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. എന്നിട്ടും ഇഎസ്എ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയോ നയപരമായ തീരുമാനമോ ഉണ്ടായില്ല. സുപ്രധാനമായ ഭൂമി, ജനജീവിതം, കൃഷി എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തെ പൂർണമായും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തിയത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച
അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുടെയും ചീഫ് വിപ്പിൻ്റെയും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 36 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും 15 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇഎസ്എ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നിട്ടും വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 25ന് മുൻപ് പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിച്ച് നിലവിലുള്ള റിസർവ് വനത്തിന് പുറത്തുള്ള ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിഭൂമികളെയും പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് പ്രമേയത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് ഔദ്യോഗികമായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമസഭയുടെ ഏകകണ്ഠമായ നിലപാട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 21ന് കർണാടക നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. കേരളം അതേ രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമായി ഇടപെടാതിരുന്നത് 123 ഇഎസ്എ വില്ലേജുകളിലെ ഏകദേശം 23 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി അവകാശങ്ങളെയും ജീവിതോപാധികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ച ഇഎസ്എയിൽ 123 വില്ലേജുകളിലായി 13,018 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരിശോധനകളിലൂടെ ഇഎസ്എയുടെ വിസ്തൃതിയും അതിരുകളും സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കണം
ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള ഇഎസ്എ സംബന്ധമായ മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധിച്ച് വസ്തുതകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2014ലെ അഞ്ചംഗ സർക്കാർ സമിതി 123 വില്ലേജുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ വനവിസ്തൃതിയും 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിലെ വില്ലേജ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വനവിസ്തൃതിയും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പരസ്യപ്പെടുത്തണം. ഇഎസ്എയുടെ ആകെ കണക്ക് മാത്രമല്ല, ഓരോ വില്ലേജിലെയും യഥാർഥ വനവിസ്തൃതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുതൽ കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, തുടർന്നുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന കത്തിടപാടുകൾ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പട്ടിക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇഎസ്എ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ ഒരു ധവളപത്രം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഇഎസ്എയുടെ പേരിൽ കർഷകരുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും ഭൂമിയവകാശങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകാൻ പാടില്ല. കൃത്യമായ കണക്കുകളും വസ്തുതകളും പുറത്തുവിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകണമെന്നും ജോസ് കെ മാണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് പിന്നാലെ പൊലീസിനും പിഴയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ; ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിന് 15,030 രൂപ പിഴ