'തോറ്റാൽ ഉടനെ മറുകണ്ടം ചാടില്ല'; യുഡിഎഫിലേക്കെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ജോസ് കെ മാണി, എൽഡിഎഫിനൊപ്പം തുടരും
മുന്നണി മാറ്റമില്ലെന്നും എൽഡിഎഫിൽ തുടരുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺഗ്രസ് അധ്വാന വർഗ പാർട്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
Published : January 28, 2026 at 6:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുന്നണി വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയവും തോൽവിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ മുന്നണി മാറുന്ന രീതി കേരള കോൺഗ്രസിനില്ല. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് താൻ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോരായ്മകളും അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യുഡിഎഫും ഏഴ് ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫുമാണ് വിജയിച്ചത്. ഇത് ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അതുകൊണ്ട് 100 ശതമാനം യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവാദ ശബ്ദരേഖയും മറുപടിയും
അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖ സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിവി വർഗീസിൻ്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. ഇനി അഥവാ അത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പഴയകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെപ്പോലെ വായനാശീലമുള്ള ഒരാളല്ല അദ്ദേഹമെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി. വായനാശീലമുള്ള ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ കെഎം മാണിയുടെ 'അധ്വാന വർഗ സിദ്ധാന്തം' ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നത് അധ്വാന വർഗമാണെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകനും കർഷകത്തൊഴിലാളിയും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്. കർഷകനുണ്ടെങ്കിലേ കർഷകത്തൊഴിലാളിയുള്ളൂ. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്വാന വർഗം ഒരിക്കലും ഒരു ബൂർഷ്വാ അല്ല. ആരു പറഞ്ഞാലും കേരള കോൺഗ്രസ് ബൂർഷ്വാ പാർട്ടിയല്ല, മറിച്ച് അധ്വാന വർഗ പാർട്ടിയാണെന്നത് വ്യക്തമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസിനെ ബൂർഷ്വാ പാർട്ടിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യഥാർഥ കർഷകനെ അറിയില്ലെന്നാണ് അർഥം. ശബ്ദരേഖ സിവി വർഗീസിൻ്റേതാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും അത് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിൽ കർഷകരുടെയോ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ആരും നടത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു.
റോഷി അഗസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം
ശബ്ദരേഖയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലം മാറി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. 2020ൽ യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ സിപിഎം നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് പാർട്ടിയെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എംഎൽഎയും എംപിയുമായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ജയരാജ്, തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ എന്നിവർ ആ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നവരാണ്. അതിനാൽ ആ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ശബ്ദരേഖയിലെ പരാമർശമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി സൂചിപ്പിച്ചു.
റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഒരു വശത്തും താൻ മറ്റൊരു വശത്തും നിൽക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ തെറ്റാണ്. അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും ഒരുമിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. കെഎം മാണിയുടെ മരണശേഷം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ചില നറേറ്റീവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥിരമായി ഒരേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മുന്നണി മാറ്റമില്ല
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി മാധ്യമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിലപാട് മാറ്റിയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന് മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ നിലപാട് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ചർച്ചകളും പാർട്ടിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മുന്നണി മാറാനുള്ള തീരുമാനമല്ല. യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും കൂടെയുണ്ടാകുമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സഭയുടെ ഇടപെടൽ
രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ സഭ ഇടപെടാറില്ലെന്നും പാർട്ടി മുന്നണി മാറിയപ്പോൾ സഭ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വന്യമൃഗശല്യം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സഭ നിലപാട് എടുക്കാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നിയമനിർമാണത്തിനും ഭേദഗതികൾക്കും സാധിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സഭ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി.
