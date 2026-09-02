ETV Bharat / state

'എൽഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഉപനേതൃത്വമല്ല, തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങളാണ്': ജോസ് കെ.മാണി

പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം

JOSE K MANI CRITICISES LDF KERALA CONGRESS M LDF ELECTION DEFEAT JOSE K MANI PRESS MEET
ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്‌: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ്‌ നേരിട്ടത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത പരാജയമാണെന്നും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃത്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ്‌ യോഗം ചേർന്ന് വസ്‌തുതകൾ പരിശോധിക്കുകയും മുന്നണി തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം മുന്നോട്ടുവച്ച ആശങ്കകൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജോസ് കെ.മാണി വ്യക്തമാക്കി. പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

ബഫർസോൺ 98 വില്ലേജുകളായി ചുരുക്കാനുള്ള നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ല

പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി വർധിക്കുന്നത് കർഷകരെയും വനത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ.മാണി പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ കർഷകരെയും വനത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരെയും കുടിയിറക്കരുതെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം നിലപാട്.

ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അശാസ്ത്രീയമായാണ് ബഫർസോൺ നിർണയം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും കർഷകർക്കും കുടികിടപ്പുകാർക്കും ദുരിതമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ബഫർസോൺ നിർണയിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഫർസോൺ 98 വില്ലേജുകളായി നിജപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ജോസ് കെ.മാണി വ്യക്തമാക്കി.

മാണി സി. കാപ്പനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം

ചെക്ക് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാണി സി.കാപ്പൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ജോസ് കെ. മാണി ആരോപിച്ചു. കേസിൽ ജാമ്യമെടുത്ത കാപ്പൻ കേസിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കാപട്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കാപ്പനും യുഡിഎഫും വ്യക്തമാക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ താനായിട്ട് മറുപടി പറയില്ലെന്നും ജോസ് കെ. മാണി വ്യക്തമാക്കി.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പന് ഒരു വർഷം തടവും 1.20 കോടി രൂപ പിഴയും വിധിച്ചുകൊണ്ട് മുംബൈ ബോരിവലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മുംബൈ വ്യവസായിയായ ദിനേശ് മേനോൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി.

ഒരു മാസത്തിനകം പിഴത്തുക നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നും വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ പ്രതികരിച്ചു. തടവ് ശിക്ഷ ഒരു വർഷമായതിനാൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തിന് നിലവിൽ ഭീഷണിയില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read : കേരള മന്ത്രിസഭ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്; ഭാവി വികസനത്തിന് പുതിയ ദിശ; ‘റീ ഇമാജിനിങ് കേരളം' ദ്വിദിന നേതൃത്വ ശിൽപശാല ഐഐഎമ്മിൽ

TAGGED:

JOSE K MANI CRITICISES LDF
KERALA CONGRESS M
LDF ELECTION DEFEAT
JOSE K MANI PRESS MEET
JOSE K MANI CRITICISES LDF

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.