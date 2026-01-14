കളം മാറണോ അതോ തുടരണോ? കേരള കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: 2026 പിറന്നത് തന്നെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അലയൊലികളുമായാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനവും തീയതിയുമൊക്കെ വരാനിരിക്കെ നേതാക്കളൊക്കെ ഒരേ ഒരു ചിന്തയിലാണ്; കൊടിവെച്ച കാറിൽ എങ്ങനെ പറക്കാം? അതിൽ ആദ്യം കുപ്പായം തയ്ച്ച് ഇസ്തിരിയിട്ടു വെച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച മുന്നേറ്റം തെല്ലൊന്നുമല്ല അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. വയനാട്ടിലെ നേതൃക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് 100 സീറ്റ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. അതോടെ പലരും മന്ത്രിവാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.
എന്നാൽ നിലവിലെ 21-ൽ നിന്നും നൂറിൽ എത്താൻ വലിയ ദൂരമുണ്ട് കോൺഗ്രസിനും മുന്നണിക്കും. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 71 സീറ്റ് വേണമെന്നിരിക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലവിലെ 15-ൽ നിന്ന് വർധന ഉണ്ടാക്കും എന്നത് ഏറക്കുറേ ഉറപ്പാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 20 സീറ്റിലെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗ് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെയും വേണം 51 സീറ്റ്. ആർഎംപി, കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം തുടങ്ങി ഘടകകക്ഷികളുടെ മൂന്നോ നാലോ സീറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോഴും വിയർത്ത് പണിയെടുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. 100 ഇല്ലെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കനഗോലു കണക്കുകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തന്ത്രം തന്നെയാണ് വി.ഡി. സതീശൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ബിജെപി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും രാജസ്ഥാനും ഗുജറാത്തും കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം ഭരിക്കാം, മറ്റുള്ളതൊക്കെ ബോണസ് ആണ്. അതുപോലെ മധ്യ-തെക്കൻ കേരളങ്ങളിലെ വോട്ട് കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിൽ വീണാൽ കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും ഭയക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് വി.ഡി. സതീശൻ സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് രഹസ്യമായി പോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് പരസ്യമായപ്പോഴും പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പലരും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്— "സമുദായ നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങാൻ ഞാൻ പോകില്ല" എന്ന ആ പ്രസ്താവന. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഭാ നേതാക്കളെ കാണാനും വി.ഡി. സതീശൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് ഇത് ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്.
ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിൽ വീണാൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചർച്ചയും അതുതന്നെയാണ്. അതിന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പും ജോസ് കെ. മാണി അടങ്ങുന്ന നേതാക്കളും യുഡിഎഫിനൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. ജോസിനെയും കൂട്ടരെയും യുഡിഎഫിൽ എത്തിക്കാൻ പലവട്ടം ചർച്ചകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തായിട്ടും അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വിജയിച്ച കേരള കോൺഗ്രസിന് യുഡിഎഫിൽ എത്തിയാൽ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് യുഡിഎഫിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രബല കക്ഷിയായിരുന്നു മാണി ഗ്രൂപ്പ്. അവർ ക്ഷയിച്ചതോടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ രണ്ടാം കക്ഷിയായത്.
എന്നും സിപിഎമ്മിനോടും ഇടതുപക്ഷത്തോടും മുഖാമുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം). ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള ഈ വിരോധം കാരണം സ്വന്തം അണികളും അത് മനസിലാക്കുന്ന സിപിഎം അണികളും വോട്ട് മറിച്ചതാണ് രണ്ടില വാടി വീഴാൻ പാകത്തിലായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോട്ടയത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ജോസ് കെ. മാണി വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ചുക്കുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ്, വോട്ട് എവിടെയും പോകില്ല എന്ന ഉറപ്പുണ്ട്. ഇനി വന്നാൽ തന്നെ സ്വയം സ്ഥാനാർഥികളായവരേയും സീറ്റ് മോഹികളേയും കോൺഗ്രസ് വെട്ടുമോ എന്നതും ചോദ്യമാണ്. മധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ചിത്രം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെസിഎം വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് കൂടും. ആ ഒരു കണക്കാണ് വയനാട്ടിലെ നേതൃയോഗത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട്.
അതേസമയം, ജോസ് കെ. മാണിക്ക് തിരിച്ചുപോകണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ പാലയിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുക എന്നതിൽ ജോസിന് ആത്മവിശ്വാസം തീരെയില്ല. കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലുമുള്ള മറ്റു സീറ്റുകളിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎമാർ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എൻ. ജയരാജ്, പൂഞ്ഞാറിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ജോബ് മൈക്കിൾ, റാന്നിയിൽ പ്രമോദ് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവരൊന്നും ജോസ് കെ. മാണിക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ജോസ് കെ. മാണി. മുന്നണിയിലേക്ക് വന്ന പാടെ മത്സരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം 12 സീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ, തിരിച്ചു വന്നാൽ യുഡിഎഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് 9 സീറ്റാണ്. അതുതന്നെ വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. ജോസ് വരുന്നതിൽ വലിയ എതിർപ്പുള്ള പി.ജെ. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ജോസ് കെ. മാണി. അതൊക്കെയാണെങ്കിലും തൽക്കാലം ഉയർന്ന ചർച്ചകൾ പലരും ചേർന്ന് കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാനായിരിക്കും ജോസ് തൽക്കാലം ഒരുങ്ങുക.
ഇനി ജില്ല മാറി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എങ്ങാനും വന്നാലും തിരുവമ്പാടി സിപിഎം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. നിലവിൽ 21,000-ത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ലിന്റോ ജോസഫ് മണ്ഡലത്തിൽ പറന്നു പണിയെടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ജോസ് കെ. മാണിയെ ഇറക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? പിന്നെ എല്ലാ കണ്ണുകളും തിരുവമ്പാടിയിൽ ആയിരിക്കും. മറ്റൊരു സീറ്റായ പേരാമ്പ്ര വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതവണ കുറ്റ്യാടിയിൽ കണ്ടതുപോലെ അതിരുകടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനും നാണക്കേടിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ജോസ് കെ. മാണി, ജയിക്കാൻ ഇനി യുഡിഎഫ് പാളയമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യത്തിൽ എപ്പോഴേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
തിരിച്ചുവന്നാൽ തിരുവമ്പാടി സീറ്റ് നൽകാമെന്നതിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ജോസ് കെ. മാണിയും വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിയതായാണ് അറിവ്. ക്രിസ്ത്യൻ-മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ കൃത്യമായ അക്കൗണ്ടിൽ വീണാൽ നിലവിലെ ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇരുവർക്കും. എന്നാൽ ഒരു വരത്തനെ തിരുവമ്പാടിക്കാർ വരവേൽക്കുമോ എന്നതിലും ആശങ്കയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലപുകയ്ക്കുന്നത് ജോസ് കെ. മാണിയാണ്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ജോസ് കെ. മാണി ഇടതുപാളയം വിട്ടാൽ കേരള കോൺഗ്രസിനെ തന്നെ പിളർത്താൻ സിപിഎം കളിച്ചാലും അതിശയപ്പെടാനില്ല. കാരണം ചോദിച്ചതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോയ ജോസ് കെ. മാണിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആയിരിക്കും സിപിഎം അതിലൂടെ ശ്രമിക്കുക.
എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് ചാഞ്ചാടണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടി ആർജെഡിയാണ്. അവിടെയും ലക്ഷ്യം കൊടിവെച്ച കാർ തന്നെയാണ്. തദ്ദേശം കഴിഞ്ഞതോടെ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുവരുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഈ ഇളക്കത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത്. ശ്രേയാംസ് കുമാറിന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നിരിക്കെ മറ്റു നേതാക്കൾക്ക് അതിനോട് താൽപര്യമില്ല. കാരണം മത്സരിക്കാനും ജയിക്കാനും മന്ത്രി ആകാനും നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ പാടാണെന്ന് ശ്രേയാംസിന് അറിയാം.
സ്ഥിരം മത്സരിക്കുന്ന കൽപ്പറ്റ സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിലും സീറ്റിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ സിപിഎം വച്ചുമാറാൻ തയ്യാറാവണം. ഇത് രണ്ടും നിലവിൽ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിൽ എത്തിയാൽ സേഫായ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ ശ്രേയാംസിനുണ്ട്.
അതേസമയം, ആർജെഡിയിൽ ഉടലെടുത്ത വലിയ തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയെ ഒന്നടങ്കം അസ്വസ്ഥമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ മനയത്ത് ചന്ദ്രനും നിലവിലെ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് കെ.എം. ഭാസ്കരനും ഒരുപോലെ "മത്സരിക്കുകയാണ്". യുഡിഎഫിന്റെയും എൽഡിഎഫിന്റെയും സ്ഥാനാർഥിയായി വടകരയിൽ മത്സരിച്ച് തോറ്റ നേതാവാണ് മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേയാംസിന് സ്വീകാര്യൻ ഭാസ്കരനാണ്. എന്നാൽ കെ.കെ. രമയ്ക്കെതിരെ ഇതിൽ ആരെ ഇറക്കിയാലും പാലം വലിക്കും എന്നതാണ് വലിയ തലവേദന.
രമയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സകല കളികളും കളിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന് വടകര സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്. പകരം കൊയിലാണ്ടി കൊടുത്ത് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാനുള്ള ചിന്തകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനോട് ഒരിക്കലും ആർജെഡി വഴങ്ങില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പോലും മുന്നണി വിടാൻ ശ്രേയാംസ് തയ്യാറായാലും അതിശയപ്പെടേണ്ടതില്ല.
രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കൂത്തുപറമ്പിലാണ്. നാല് തവണ എംഎൽഎയും അതിൽ ഒരുതവണ മന്ത്രിയുമായ കെ.പി. മോഹനൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മോഹനനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ മാറിനിന്ന സഹോദരപുത്രനും ആർജെഡി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ പി.കെ. പ്രവീൺ കുമാർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. എൽഡിഎഫ് വിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കെ.പി. മോഹനൻ പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതും വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടി നേതാക്കളായ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയും വർഗീസ് ജോർജും കുഞ്ഞാലിയും എല്ലാം പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഏക എംഎൽഎ ആയ കെ.പി. മോഹനൻ മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റു പരിപാടികളിൽ സജീവമായിരുന്നു.
"പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാവാം മോഹനൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്" എന്നാണ് ശ്രേയാംസിന്റെതായി പുറത്തുവന്ന പ്രതികരണം. കഠിനമായ ശ്വാസംമുട്ടൽ കാരണമാണ് ശ്രേയാംസിനും പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത നേതാക്കളും പങ്കുവെച്ചത്. പണ്ട് നിയമസഭയിൽ കളരി അഭ്യാസം പുറത്തെടുത്ത മോഹനന്റെ അടവുകളും പലതരത്തിലും "ശ്വാസം മുട്ടുന്ന" ശ്രേയാംസിന്റെ അവസ്ഥയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറക്കാനും കാണാതെയിരിക്കാനും വഴിയില്ല.
കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്കെല്ലാം മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയപ്പോൾ കെ.പി. മോഹനനെ അവഗണിച്ചിരുന്നു. അതിന് തടയിട്ടതും പാർട്ടി നേതൃത്വമാണെന്ന അടക്കംപറച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേയാംസ് കുമാർ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മന്ത്രി ആകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ വിജയിച്ച കെ.പി. മോഹനൻ തഴയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് കൊല്ലം മുൻപ് ഉടലെടുത്ത അത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ ഇപ്പോഴും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 ഇട്ട് കളി തുടങ്ങിയ യുഡിഎഫിന് നേരെ 110 ഇറക്കിയാണ് എൽഡിഎഫ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതും ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പാർട്ടികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴും 67 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ലീഡ്. അതിൽ പിടിച്ച് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ മറ്റു പല തന്ത്രങ്ങളും സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഇറക്കും.
അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാം വിജയം കൂടി ഉണ്ടായാൽ പിടിച്ചതും വിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ അവസ്ഥയാകും മുന്നണി വിടുന്നവർക്ക്. അതും ചാഞ്ചാടാൻ നിൽക്കുന്നവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം സിപിഎം പോറ്റി വളർത്തിയ ഐഷ പോറ്റിയെ കോൺഗ്രസ് അടർത്തി മാറ്റിയെടുത്തതിന് പകരം സിപിഎം ഇനി എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടും എന്നതും കണ്ടറിയണം.
