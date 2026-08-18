കടലിൽ ഭീതി: ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എംപിയുടെ കത്ത്
പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടൽ, ഏദൻ ഉൾക്കടൽ, കറുത്ത കടൽ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ ജീവന് കടുത്ത ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Published : August 18, 2026 at 8:33 PM IST
ഗൗതം ദെബ്രോയ്
ന്യൂഡല്ഹി: യുദ്ധബാധിതവും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ സമുദ്രമേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ നയതന്ത്ര-കോൺസുലർ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കറിന് കത്തയച്ചു.
പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടൽ, ഏദൻ ഉൾക്കടൽ, കറുത്ത കടൽ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ ജീവന് കടുത്ത ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജപ്പാൻ പതാകയേന്തിയ 'വിക്ടോറിയസ് ഏസ്' എന്ന കപ്പലിൽ ഡെക്ക് ഓഫീസർ ട്രെയിനിയായി ജോലി ചെയ്യവെ ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ കാണാതായ കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ഷിന്റൺ ബെന്നിയെ കണ്ടെത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നും എംപി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കപ്പലിൽ നിന്നാണ് ഷിന്റണെ കാണാതായത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയും നിലവിലെ വിവരങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ ഏജൻസികളുമായും കപ്പൽ കമ്പനിയുമായും സഹകരിച്ച് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തണമെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് 16 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും 75 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ മറുപടി ഉദ്ധരിച്ച് എംപി വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ട 16 പേരിൽ 10 പേരും നാവികരായിരുന്നു എന്നത് ഈ മേഖലയിൽ അവർ നേരിടുന്ന വലിയ അപകടസാധ്യതയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒമാനിൽ എട്ടും യുഎഇയിൽ നാലും കുവൈറ്റിൽ രണ്ടും സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതവുമാണ് മരിച്ചത്.
യുദ്ധമേഖലകളിൽ നാവികർ നേരിടുന്ന കാണാതാകൽ, അപകടങ്ങൾ, തടങ്കൽ, കപ്പലുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടൽ, തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാർവത്രിക ഡിസ്ട്രസ് കോൺടാക്റ്റ് സംവിധാനം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും അതാത് ഇന്ത്യൻ എംബസികളും ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ലോകത്തെ നാവികരിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പങ്കാളിത്തമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതിനാൽ ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന നാവികർക്കും മരണപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകേണ്ട നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വിദേശ കപ്പലുടമകളിൽ നിന്നും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ വാങ്ങി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ മിഷനുകൾ ഇടപെടണം. നിലവിൽ മരണപ്പെട്ട 16 പേരിൽ 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം കപ്പലുടമകൾ നൽകേണ്ട നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമാകില്ലെന്നും അർഹമായ മുഴുവൻ തുകയും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും കത്തിലൂടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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