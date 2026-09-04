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അന്താരാഷ്‌ട്ര വേദിയിലെ ചടുല താളങ്ങള്‍; തെയ്യം കെട്ടിയാടി 'ജിയ', ഇത് ചരിത്ര വിജയം

തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ തെയ്യം അവതരിപ്പിച്ച് ജിയ മനോജ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വേദിയിലും കേരളത്തനിമ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചൊരു കൊച്ചുമിടുക്കി....

THEYYAM KERALA CULTURE KERALA TRADITIONAL ART JIYA MANOJ
തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 9:06 PM IST

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പാലക്കാട്: ചെണ്ടയുടെ താളം മുറുകുമ്പോള്‍ കാവില്‍ തീപ്പൊരി പോലെ ചുവപ്പ് പരക്കും... അതോടൊപ്പം കണ്ണുകള്‍ തീക്കനല്‍ പോലെ തിളങ്ങും. തലയിൽ ഉയര്‍ത്തി കെട്ടിയ മുടിയും മുഖത്ത് പൂശിയ ചായവും ഏറെ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കും. കേരളക്കരയില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാണുന്ന കാഴ്‌ചയാണെങ്കിലും ഇതെന്നും വിസ്‌മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലിപ്പോള്‍ കേരളത്തിന് പുറത്തും തെയ്യത്തിന്‍റെ താളവും ചടുലതയും വിസ്‌മയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കി. കടല്‍ കടന്ന് അങ്ങ് തായ്‌ലന്‍ഡിലാണ് കേരളത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യവും തനിമയും ഉയര്‍ത്തി കാട്ടി തെയ്യം കെട്ടിയാടിയത്. തെയ്യം കെട്ടിയതാകട്ടെ ഷൊര്‍ണൂരുകാരിയായ ജിയ മനോജ്.

കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പിറന്ന ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ താളവും ചുവടുകളും തായ്‌ലൻഡിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് ജിയ മനോജിൻ്റെ വേറിട്ട പ്രതിഭയുടെ അടയാളമായി. തായ്‌ലൻഡിൽ നടന്ന ജൂനിയർ മോഡൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഷൊർണൂർ സ്വദേശിനിയായ ജിയ മത്സരിച്ചത്. മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടാലൻ്റ് റൗണ്ടിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തെയ്യമായിരുന്നു.

തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)

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വേഷപ്പകർച്ചയിലും അവതരണത്തിലും തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ജിയയുടെ പ്രകടനം. കലയെ വെറുമൊരു മത്സര ഇനമായി കാണാതെ, സ്വന്തം നാടിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തെ ലോകവേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരമായാണ് ജിയ ഇതിനെ കണ്ടത്. പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ടാലൻ്റ് സബ് ടൈറ്റിലും ജിയ സ്വന്തമാക്കി.

THEYYAM KERALA CULTURE KERALA TRADITIONAL ART JIYA MANOJ
തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)

23 രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മത്സരാർഥികൾ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരച്ച മത്സരത്തിൽ ആകെ 23 രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജിയ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയെയും കേരളത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. കേരളത്തിൽ നടന്ന ജൂനിയർ മോഡൽ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ജിയയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ലഭിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് തായ്‌ലൻഡിലെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി ജിയ എത്തിയത്.

THEYYAM KERALA CULTURE KERALA TRADITIONAL ART JIYA MANOJ
തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)

ഡാൻസിലും മോഡലിങ്ങിലും തിളങ്ങുന്ന ജിയ

പഠനത്തോടൊപ്പം ഡാൻസിനോടും മോഡലിങ്ങിനോടും ഒരുപോലെ താത്‌പര്യമുള്ള ജിയ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി വേദികളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത ജിയ നേടിയിരുന്നു. വിവിധ ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും ജിയ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മെയ്‌യിൽ നടന്ന ഫേസ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ജൂനിയർ കിഡ്‌സ്‌ വിഭാഗത്തിൽ സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയതും ജിയയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ മറ്റൊരു തിളക്കമാർന്ന അധ്യായമാണ്.

THEYYAM KERALA CULTURE KERALA TRADITIONAL ART JIYA MANOJ
തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)

ഷൊർണൂർ കാർമൽ സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ജിയ, അധ്യാപക ദമ്പതികളായ മനോജിൻ്റെയും ജയസുജയുടെയും മകളാണ്. ആരവ് മനോജും മാനവ് മനോജുമാണ് സഹോദരങ്ങൾ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയെയും കേരളത്തിൻ്റെ കലാസാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് നേട്ടം കൈവരിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

THEYYAM KERALA CULTURE KERALA TRADITIONAL ART JIYA MANOJ
തെയ്യത്തിൻ്റെ തനിമ ലോകവേദിയിൽ എത്തിച്ച് ജിയ (ETV Bharat)

തെയ്യത്തിൻ്റെ തീപ്പൊരി നിറങ്ങളും താളത്തിൻ്റെ ആവേശവും ലോകവേദിയിൽ പകർന്ന ജിയയുടെ ചുവടുകൾ, ഒരു മത്സരത്തിലെ നേട്ടം മാത്രമല്ല, സ്വന്തം നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ അഭിമാനയാത്ര കൂടിയാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ കൈയടി നേടിക്കൊടുത്ത ജിയയുടെ ഈ നേട്ടം, വരും വേദികളിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള മനോഹരമായൊരു തുടക്കമാകട്ടെ...

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TAGGED:

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