നാടക "വണ്ടി"യിൽ വീണ്ടും ജിനോ ജോസഫ്; ശാസ്ത്ര മത്സരത്തിൽ മികച്ച നടനും നടിയും; കലോത്സവ നാടകങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു
വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനായി കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കായി നാടകങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ ജിനോ ജോസഫ്.
Published : November 3, 2026 at 8:59 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സ്കൂൾ നാടക മത്സരങ്ങളിലെ ജനകീയ സംവിധായകനായ ജിനോ ജോസഫ് ഈ തവണയും ഒരുങ്ങിത്തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ട, മത്തി, നൊണ, കാണി, പോക്ക്, മുട്ട, ശ്വാസം, ഷിറ്റ്, മാങ്ങാണ്ടി, സുല്ല്, സുമേഷ്, വാൾപോസ്റ്റ്, തടവ്, തട്ടം.. തുടങ്ങി, കഴിഞ്ഞ ജില്ല-സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട "ഭാഷ" വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന നാടക ശ്രേണി.
കലാകേരളം എറണാകുളത്തേക്ക് ഒത്തു ചേരുമ്പോൾ കണ്ണൂരിനും കോഴിക്കോടിനും വേണ്ടി നാടകങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ജിനോ ജോസഫ്. അതിനു മുന്നോടിയായി ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് വടകരയിൽ പൊട്ടിച്ചു. ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരത്തിൽ മേമുണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ജിനോയുടെ "വണ്ടി" എത്തി. ആദ്യ അവതരണത്തിൽ തന്നെ വലിയ കൈയടി; ഒപ്പം മികച്ച നടനും നടിയും. ശ്രീഷൈവ് നടനായപ്പോൾ ലാമിയ നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ഇന്ധന പ്രതിസന്ധികളും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും രൂക്ഷമായ ആധുനിക നഗരജീവിതം. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലക്കയറ്റം മൂലം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്ന അവസ്ഥ. പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ശബ്ദ-പുക മലിനീകരണവും നഗരവാസികളെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
ശാസ്ത്ര നാടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
മറ്റ് സ്കൂൾ നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശാസ്ത്ര നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും നാടകം അണിയിച്ചൊരുക്കേണ്ടത് എന്ന് ജിനോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രം പാതിയും നാടകം പാതിയും എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ഓരോ വർഷങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാണ് "വണ്ടി"ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
വടകര മേമുണ്ട സ്കൂളിന് വേണ്ടി തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷമാണ് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാന മത്സരത്തിന് പുറമെ സൗത്ത് സോൺ മത്സരത്തിലും നാഷണൽ ലെവൽ മത്സരത്തിലും സ്കൂൾ ഇതിനുമുമ്പ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പതിവുപോലെ മേമുണ്ട സ്കൂളിൻ്റെ നാടകമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂരിൽ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഇരിട്ടി എഡൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൻ്റെ നാടകം, ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ്.. തുടങ്ങി, അതിൻ്റെയൊക്കെ പണിപ്പുരയിലാണ്. വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നു എന്നതാണ് എന്ന് ജിനോ വ്യക്തമാക്കി.
രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുക, പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ എത്തുകയും സമ്മാനം നേടുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് തല പുകയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാവണം, ഓരോന്നിനും അനുയോജ്യമായ ആശയങ്ങൾ, സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് എന്ന് ജിനോ ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മേമുണ്ടയുടെ സ്വന്തം സംവിധായകൻ
കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ ജിനോ ജോസഫ് ആദ്യം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നാടകങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മേമുണ്ടയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ കളി മാറി. ഹയർസെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണയും മേമുണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി "വണ്ടി" കയറിയപ്പോൾ നല്ല തുടക്കം തന്നെ ലഭിച്ചു എന്ന് ജിനോ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കലോത്സവ നാടകങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. നാടകത്തിന് പേരുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കഠിനമായ റിഹേഴ്സലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച നാടകങ്ങൾ കുട്ടികളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിലും മികച്ചത്, ഒപ്പം കാലത്തിനൊത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നീ വെല്ലുവിളികൾ വലിയ കടമ്പയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ശരീരവും മനസ്സും മാറ്റിവച്ചതുകൊണ്ടാണ് വടകരയിലെ വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. എന്നാലും ഈ തവണത്തെ തുടക്കം വലിയ തൃപ്തി നൽകുന്നതാണ്. "വണ്ടി"യിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനെയും നടിയെയും കിട്ടിയല്ലോ എന്നും ജിനോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
നാടകമാണ് ജീവിതം
ജീവിതം ഒരു നാടകമാണ്, എന്നാൽ ജിനോ ജോസഫിന് നാടകമാണ് ജീവിതം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ ജിനോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നാടകകൃത്തും യുവ നാടക പ്രേമികൾ ആരാധിക്കുന്ന വാചാലനായ കഥാകാരനുമാണ്. പരമ്പരാഗത നാടകത്തിലേക്ക് നിയോറിയലിസം കൊണ്ടുവന്ന സംവിധായകൻ. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം അമച്വർ, കുട്ടികളുടെ നാടക സ്പെക്ട്രത്തിൽ 30ഓളം പ്രൊഡക്ഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡൊമെയ്നിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. നാടകകലയുടെ സുവർണ നാളുകൾ ഇല്ലാതായി എന്ന് വിലപിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടിയായി നാടകാസ്വാദകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുമായി ഇടയ്ക്കിടെ തൻ്റെ ചിന്തകൾ സംവദിക്കുന്ന ജിനോ ജോസഫ് നാടക ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൽ മിടുക്കനാണ്. നാടകങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്, അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്താൻ മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല. 2015ലെ നാടകത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടി. 2013ൽ മികച്ച നാടകാവതരണത്തിനും മികച്ച രചന, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. 2014ൽ തൃശൂർ കേരളസംഗീത നാടക അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന അമേച്വർ നാടക മത്സരത്തിൽ 'കാണി' എന്ന നാടകത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നാടകാവതരണത്തിനും രചനയ്ക്കും നടനുമുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. മികച്ച രചനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനുള്ള മഹേന്ദ്ര എക്സലൻസ് ഇൻ തിയറ്റർ പുരസ്കാരവും നേടി.
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