വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗൗരവകരം; ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വധശിഷ വിധിച്ച ഗ്യാനേഷ്കുമാറിന് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മുൻ കേരളം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വധശിഷ വിധിച്ച ഗ്യാനേഷ്കുമാറിന് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 27, 2026 at 11:48 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ മുൻ കേരളം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വധശിഷ വിധിച്ച ഗ്യാനേഷ്കുമാറിന് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപി ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിന് ഇനിയും തെളിവുകൾ വേണ്ട. ജനാധിപത്യത്തെ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി അട്ടിമറിക്കുന്ന ഏജൻ്റായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് കുമാറെന്ന് തെളിഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബിജെപിക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വധശിഷ വിധിച്ചയാളെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച ഗ്യനേഷ് കുമാർ ഒരു നിമിഷം പോലും സ്ഥാനത്ത് തുടരരുത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകിയയുടെ ശുദ്ധിയെ പറ്റി ഭരണഘടന തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങേയറ്റം സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അങ്ങേയറ്റം അപകടത്തിലാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സുതാര്യത, സത്യസന്ധത, നിഷ്പക്ഷത, ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധം ഇവയെല്ലാം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സത്യമായി. ബിജെപിയുമായി പരസ്പര സഹകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അധഃപതിപ്പിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇനിയും സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജിജി തോംസൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
കേരളത്തിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടെ തന്നോട് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിർദേശിച്ചുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ജിജി തോംസൻ ഉയർത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് പറഞ്ഞതായും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് ജിജി തോംസണ് വെളിപ്പെടുത്തി.
2016ൽ ദില്ലിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് തന്നോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നാണ് ജിജി തോംസണ് പറയുന്നത്. ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്യാനേഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ബിജെപിയിലേക്ക് ചേരണമെന്നായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ്കുമാറിൻ്റെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ നിരസിച്ചുവെന്നും ജിജി തോംസൺ പറയുന്നു.
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ഇതിനകം തന്നെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ജെൻസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സിജെപിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആരാണെന്നും ആരുടെ അധികാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതെന്നും എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ 2016-ൽ തന്നെ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്നും അവർ ചോദ്യമുയർത്തുന്നു. 2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാനായിരുന്നു ജിജി തോംസണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് നല്കിയ നിർദേശം.
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