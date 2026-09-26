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ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാവാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിർദേശിച്ചെന്ന് ജിജി തോംസണ്‍; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍

ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആരാണെന്നും ആരുടെ അധികാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതെന്നും എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു

FORMER CHIEF SECRATARY OF KERAL Ajiji THOMPSON AGAINST CEC GYANESH KUMAR
ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍, ജിജി തോംസണ്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 7:11 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയും പ്രവർത്തനരീതികളും ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയതിനിടെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ. താൻ കേരളത്തിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടെ തന്നോട് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിർദേശിച്ചുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് പറഞ്ഞതായും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് ജിജി തോംസണ്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ജിജി തോംസണിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആരാണെന്നും ആരുടെ അധികാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതെന്നും എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ 2016-ൽ തന്നെ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്നും അവർ ചോദ്യമുയർത്തുന്നു. 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാനായിരുന്നു ജിജി തോംസണ് ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാര്‍ നല്‍കിയ നിർദേശം.

ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയതിനാൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ഇത്തരത്തിൽ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബിജെപി ഭരണം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുകയാണെന്നും ബേബി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജിജി തോംസണിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോട് കൂടി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ബിജെപി വിധേയത്വം പൂർണമായും പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ്‌ വിശ്വം പറഞ്ഞു. ഭരണം കയ്യാളുന്ന വർഗീയ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റംവരെയും തരംതാഴാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേൽക്കുന്ന മുറിവാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ജിജി തോംസണിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

2016ൽ ദില്ലിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് തന്നോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നാണ് ജിജി തോംസണ്‍ പറയുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്യാനേഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ബിജെപിയിലേക്ക് ചേരണമെന്നായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ്‌കുമാറിൻ്റെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ നിരസിച്ചുവെന്നും ജിജി തോംസൺ പറയുന്നു.

ജിജി തോംസണിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ''സർവീസിലിരിക്കെ നല്ല സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. വിരമിക്കലിന് ശേഷം എന്താണ് പ്ലാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിപാടികൾ ആലോചിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ മറുപടി നൽകിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 2019-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുക. എന്നിട്ട് എംപിയാവുക, മന്ത്രിയാവുക, അങ്ങനെ വേണം മുന്നോട്ടുപോവേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2016-ലായിരുന്നു അത്. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഈ സംസാരമുണ്ടായത്. ഞാൻ അപ്പോൾതന്നെ അത് നിഷേധിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രസർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു.''

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ഇതിനകംതന്നെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ജെൻസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സിജെപിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുണ്ട്.

വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ 'സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR), വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 'ഫോം 6' എന്നിവയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരുടെ വിയോജിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പാക്കി എന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇരുവരും 14 തവണയെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ രേഖാമൂലം വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളം കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപി ദൂതനെന്ന് ബിനോയ്‌ വിശ്വം

സുപ്രധാന പദവി വഹിക്കുന്ന ഐഎഎസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കെ കേരളത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരാളോട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ മന്ത്രി ആക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചെയ്തത്. ഭരണം കയ്യാളുന്ന വർഗീയ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റംവരെയും തരംതാഴാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേൽക്കുന്ന മുറിവാണ്.

ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചാക്കിട്ടു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇതേ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കുംഭകോണത്തിന് പേരുകേട്ട അയോധ്യ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി. അമിത് ഷാക്കുവേണ്ടി സഹകരണ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കഴുത്തറക്കാൻ ബിജെപി നിയോഗിച്ചത് വിശ്വസ്തനായ ഈ സേവകനെ തന്നെയാണ്. അവിടെയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും വേണ്ടി നടത്തിയ ഉപജാപങ്ങളുടെ സമ്മാനമായാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജമാനന്മാർ മുഖ്യാതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ആക്കിയത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ സഹ കമ്മിഷണർമാർക്ക് പോലും പൊറുക്കാനാവാത്ത വഴിക്കാണ് ഈ ബിജെപി ദാസൻ നീങ്ങിയത്.

13 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം തട്ടിപ്പറിച്ച ഈ സ്വേച്ഛാധിപതി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപമാനം ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കീഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവും ആവില്ലെന്ന് ജനാധിപത്യവാദിയായ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഭരണഘടനയോട് ഒരു തരി കൂറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജിവച്ച് ഒഴിയണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ആളിപ്പടരുന്ന ജനരോഷത്തിനു മുന്നിൽ ഈ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധന മുട്ടുമടക്കി ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ നിര അതാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് പിറകെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും ബിനോയ്‌ വിശ്വം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

JIJI THOMSON
GYANESH KUMAR
GYANESH KUMAR CONTROVERSY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
JIJI THOMSON AGAINST GYANESH KUMAR

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