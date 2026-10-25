ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലും മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനവും; കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി
നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യത്വത്തിനും കരുതലിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസിൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ കേരള പൊലീസിൻ്റെ മാനുഷിക മുഖത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ഉത്തമ മാതൃകയാവുകയാണ്.
Published : October 25, 2026 at 10:02 AM IST
കാസർകോട്: പൊലീസ് നടത്തിയ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലും മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനവും കൊണ്ട് യുവാവിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിച്ചുചേരാൻ അവസരമൊരുക്കി ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസ്.
ഒരു വീട്ടിൽ മോഷ്ടാവ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാട്ടുകാർ കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ യുവാവ് അന്യസംസ്ഥാന സ്വദേശിയാണെന്ന് പൊലീസിന് മനസിലായി.
യുവാവിൻ്റെ ശാരീരിക-മാനസികാവസ്ഥ കൃത്യമായി മനസിലാക്കിയ പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായും കരുതലോടെയും അമ്പലത്തറ സ്നേഹസദനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ ലഭിച്ച ആവശ്യമായ പരിചരണവും പിന്തുണയും യുവാവിന് തുണയായി. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികനില മെച്ചപ്പെടുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ താൻ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
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സ്നേഹാലയം അധികൃതരുടെ തുടർ ഇടപെടലിലൂടെ ജാർഖണ്ഡിലെ ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ യുവാവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെത്തിയ ബന്ധുക്കൾ 'ബാലക്' എന്ന യുവാവിനെ ഏറ്റെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇതോടെ ഏറെ നാളായി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിന് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് കൈവന്നത്.
മോഷണവിവരത്തെത്തുടർന്നുള്ള പതിവ് പൊലീസ് നടപടിക്കിടയിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിസഹായാവസ്ഥയും ദുരവസ്ഥയും തിരിച്ചറിയാൻ ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും പുനർചിന്തയോടെയുള്ള പുനധിവാസവും കുടുംബപുനഃസമാഗമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പൊലീസിനൊപ്പം സ്നേഹാശ്രമം അധികൃതരുടെ സഹകരണവും സമയോചിതമായ ഇടപെടലും നിർണായകമായി.
നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യത്വത്തിനും കരുതലിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസിൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ കേരള പൊലീസിൻ്റെ മാനുഷിക മുഖത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ഉത്തമ മാതൃകയാവുകയാണ്.
യുവാവിനെ പിടികൂടുമ്പോൾ അക്രമാസക്തമായ നിലയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നു ചിറ്റാരിക്കൽ എസ്എച്ച്ഒ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു. 'ഇടക്കിടക്ക് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും നാടുവിട്ടു വരുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലായി. ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളം ചോദിച്ചു ഇയാൾ എത്തി. ഇയാൾ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തിയിലായി അങ്ങനെ ആണ് നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ട്' ഗണേശൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസിൻ്റെ കരുതലും സ്നേഹവുമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമായത്.
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